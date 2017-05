Bad Säckingen Am Tag des Wanderns sind die Teilnehmer mit dem Schwarzwaldverein unterwegs im Hotzenwald

Der Schwarzwaldverein Bad Säckingen bietet zum Tag des Wanderns eine Tour über den Hotzenweg mit dem Journalisten und promovierten Historiker Roland Weis an.

Der Tag des Wanderns am 14. Mai zeigt die ganze Vielfalt des Wanderns. Der Schwarzwaldverein Bad Säckingen bietet eine Wanderung auf dem Hotzenweg mit dem Journalisten und promovierten Historiker Roland Weis. Bundesweit laden am 14. Mai Vereine, Umwelt-, Tourismus- und andere Organisationen sowie Wanderführer und ganze Regionen zu Aktionen rund um das Thema Wandern ein, schreibt der Schwarzwaldverein in einer Pressemitteilung.

Der Themen-Tag ist eine Initiative des Deutschen Wanderverbandes. Dessen Präsident Hans-Ulrich Rauchfuß rechnet mit mehr als 400 Veranstaltungen. Fotowanderungen, Gesundheitswanderungen, Wanderungen mit Hunden, Marathonwanderungen, Markierungskurse, Naturschutzaktionen: Die Liste der Veranstaltungen ließe sich beliebig fortführen. Schirmherr des diesjährigen Tages des Wanderns ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der selbst zusammen mit seiner Frau zweimal im Jahr geführte Wanderungen beim Schwäbischen Albverein anbietet. Kretschmann: „Der Tag des Wanderns informiert die Öffentlichkeit über die vielschichtigen positiven Effekte dieser Sportart, die weit über die gesundheitlichen Auswirkungen hinausreichen. So helfen uns die Angebote der Wandervereine, die Natur und die Heimat anderen näherzubringen. Fernab von der Hektik des Alltags kann auch ich als passionierter Wanderer neue Energie tanken.“ Im Vereinsgebiet des Schwäbischen Albvereins findet in diesem Jahr die Zentralveranstaltung zum Tag des Wanderns mit Familienwanderungen und Brauchtumsveranstaltungen statt.

In Bad Säckingen hat sich der Schwarzwaldverein etwas Besonderes zum Tag des Wanderns einfallen lassen: Der Journalist und Historiker Roland Weis führt eine Exkursion und erläutert eine Strecke auf dem Hotzenweg, die er in seinem gleichnamigen Buch beschreibt. Die Wanderung beginnt bei Süßloch nahe Hottingen, über den Köhlerweg, die Hochsaler Wuhre querend, führt der Weg zum Hoheneck und Giegel. Weiter auf der Römerstraße nach Segeten führt die Tour zum Bergkegel Gugel, mit 995 Metern der höchste Punkt der Exkursion.

Am Gugelstüble ist eine Einkehr vorgesehen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Infotafel am Bahnhof zur Fahrt mit Autos in Fahrgemeinschaft zum Startpunkt der Wanderung. Die Wanderstrecke beträgt circa zwölf Kilometer, die Wanderzeit circa vier Stunden, Rucksackverpflegung wird empfohlen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung bei Ingrid Bär, Telefon 07761/586 37. Alle Teilnehmer von Aktionen zum Tag des Wanderns bekommen vom Deutschen Wanderverband einen Pin mit dem bunten Logo zum 14. Mai sowie ein Heftchen mit Informationen, Gewinnspiel und Rabatt-Aktionen. Alle Wanderungen, die am Tag des Wanderns von Mitgliedsvereinen des Deutschen Wanderverbandes angeboten werden, zählen für das Deutsche Wanderabzeichen. Zum Tag des Wanderns hat der Deutsche Wanderverband eine Internet-Seite eingerichtet (www.tag-des-wanderns.de). Dort finden Interessierte alle Veranstaltungen auf einer interaktiven Karte.