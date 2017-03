Bad Säckingen Am Murger Weg geht was: Das Eingangstor nach Bad Säckingen wird mit Bäumen aufgewertet

Am Murger Weg geht was: Das Eingangstor nach Bad Säckingen wird mit Bäumen aufgewertet

Der Murger Weg, eine der am stärksten frequentierten Fuß- und Radwege am Hochrhein, soll durch eine Obstbaum-Allee optisch und ökologisch aufgewertet werden. Gesucht werden nun auch noch Bürger, die mitmachen wollen

Bad Säckingen – Der Murger Weg ist einer der am stärksten frequentierten Rad- und Wanderwege am Hochrhein. Umso wichtiger ist es, ihn durchgehend ansprechend zu gestalten. Auf dem gut 500 Meter langen Stück zwischen Stadtgärtnerei und Rheinkraftwerk ist dies bislang nicht der Fall. Der BUND will dies durch das Anpflanzen von 25 Bäumen ändern.

Wie Umweltreferent Ralf Däubler erklärt, habe der BUND mit seiner Initiative eine Idee wieder aufgegriffen, die bereits zu Entente-Florale-Zeiten vor gut 20 Jahren entwickelt worden war. Konkret geht es um die Anlage einer Allee entlang des Weges, bestehend aus 25 Obstbäumen, wie Wioletta Koch, stellvertretende Vorsitzende des BUND-Ortsverbands Bad Säckingen, darstellt: "Die Wiese bietet sehr viel Potenzial, das bislang aber nicht richtig genutzt wurde." Das Ganze ist als Gemeinschaftsprojekt angelegt: Mit 1200 Euro, dem Erlös aus einem Sponsorenschwimmen des Scheffel-Gymnasiums, wird der BUND die Bäume für die Pflanzung anschaffen. Die Stadt steuert die Arbeitsleistung und Kompost aus der Stadtgärtnerei bei. Wie es sich für ein solches Vorhaben gehört, soll aber auch die Bürgerschaft miteinbezogen werden, wie der BUND-Vorsitzende Franz Stortz sagt. Etliche Vereine hätten sich bereits zur Mitarbeit bereit erklärt. Weitere Interessenten können sich bei Ralf Däubler (07761/51334) melden. Die Baumpflanzung soll auch im Sinne der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen eines großen Events, voraussichtlich am Samstag, 25. März, über die Bühne gehen.

So gut die Intention, so schwierig erwies sich das Unterfangen bei der Umsetzung. Immerhin gebe es elf Grundstückseigentümer, mit denen die Initiatoren Kontakt aufgenommen haben. Da der Murger Weg zugleich eine wichtige Durchfahrtsstrecke für die Feuerwehr ist, spielte auch der Abstand der Baumbepflanzung eine gewichtige Rolle. Letztlich hat aber alles geklappt. Mit der nun gefundenen Planung sei eine gute Lösung gefunden worden, ist auch Stadtbaumeister Michael Rohrer sicher. Es werde ein wichtiger Beitrag geleistet, um "die bestehende Barriere aufzubrechen."

Der Fokus des von Stadt und BUND erarbeiteten Konzepts soll laut Däubler auf der Anpflanzung alter Baumarten und hochstämmiger Obstbäume liegen. Hinzu kommen Wildobst-Bäume und eine Esskastanie. So sei während der Blütezeit ein schöner Anblick garantiert. Im Herbst könnten Fußgänger und Radfahrer während einer Rast Obst einsammeln. Und auch zur ökologischen Aufwertung des Gebiets zwischen Kernstadt und Obersäckingen werde die Baumpflanzung beitragen. Denn mittelfristig werde die Bepflanzung wohl auch als Nistplatz von heimischen Vogelarten genutzt.