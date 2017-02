Bad Säckingen Altstadt wird zur Narrenmeile

Frühlingshafte Temperaturen und strahlender Sonnenschein lockten am „Narresamschtig“ scharenweise Besucher zur Straßenfasnacht in Bad Säckingen.

Mit einem Umzug aller Bad Säckinger Fasnachtscliquen zum Münsterplatz wurde pünktlich um 11.11 Uhr die Veranstaltung eröffnet.

Ein kunterbuntes Bild bot der Münsterplatz mit den verkleideten Zuschauern und den Marktständen. Straßenfasnacht und Markttag verschmolzen nahtlos miteinander. Leuchtende Frühlingsblumen wetteiferten farblich mit kunterbunten Kostümen und das Einkaufen auf dem Markt machte bei der Musik der Guggemusiken doppelt Laune. Die hatten sich alle auf dem Münsterplatz eingefunden, gaben Ständchen um Ständchen zum Besten. Sehr zur Freude der zahlreich erschienenen Zuschauer, die ausgelassen tanzten und schunkelten, gemeinsam mit den Galgenbuck-Deufel, Maisenhardt-Joggele, Obersäckinger Hexen, Scholle-Riiiter, Schnarchzapfen Wallbach, Grumbiire Schränzer und Rippolinger Wildsäu. Ranzengarde und die Guggemusiken, unter anderem Altstadtschränzer, Gasseschlurbär und Holzspuele-Waggis wetteiferten mit ihren lauten und temperamentvollen Auftritten um die Gunst des Publikums.

Ganz hoch in der Gunst der Zuschauer lag definitiv der Tanz der Maisenhardt-Joggele-Kinder. Ein magischer Anziehungspunkt für die Besucher der Straßenfasnacht war die alte Handwerkskunst des Wieden-Drehens der Flößergilde Wallbach. Fasziniert von deren Arbeit kauften nicht wenige närrische Besucher gleich eine vor ihren Augen hergestellte gedrehte Wiede für den heimischen Garten. Eine Augenweide auch die Damen der Aerobic-Gruppe Wallbach, mit ihren Kostümen sorgten sie schon in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Überraschung. An diesem Narrensamstag neckten sie die Besucher der Straßenfasnacht als Walt Disneys Minnie Mouse und setzten mit ihren schwarz-roten Kostümen lustige Farbtupfer auf dem Bad Säckinger Münsterplatz.

Das bunte Treiben setzte sich am Nachmittag in der Altstadt und in den Bad Säckinger Lokalen fort, die Guggemusiken spielten und am Brunnen beim Spitalplatz feierten die Eisbären der Scholle-Riiiter gut gelaunt ihre eigene Party mit lauter Musik, sehr zum Vergnügen der Passanten.