Hochrhein Alte Landkarten sind wertvolle Raritäten aus dem Archiv

Alte Landkarten faszinieren Geschichtsfreunde. Die historischen Schätze geben Aufschluss über Hoheitsgebiete und Verwaltungsbezirke früherer Zeiten.

Alte Landkarten finden mehr und mehr Liebhaber unter heimatkundlich und historisch interessierten Bürgern. Wer die kostbaren Bannpläne des 18. Jahrhunderts kennt, die in unserer Region nahezu flächendeckend vorhanden sind, weiß nicht nur deren landeskundlichen und siedlungsgeografischen Wert zu schätzen, sondern ebenso ihre kartografische und künstlerische Qualität.

Der westliche Teil des heutigen Landkreises Waldshut, das Gebiet zwischen Wehra und Schwarza/Schlücht, wurde früher als Grafschaft Hauenstein bezeichnet. Diese unterstand der vorderösterreichischen Regierung des Hauses Habsburg und hatte bis 1806 Bestand. Doch auch der nördliche Landstrich des Kantons Aargau sowie das östliche Gebiet des Landkreises Lörrach entlang des Hochrheins gehörten einst zu den österreichischen Vorlanden. Aufgrund der Steuerreform der damaligen Kaiserin Maria Theresia und einer Anordnung der vorderösterreichischen Regierung vom 13. Juni 1769 wurde zwischen 1772 und 1788 jeder Bann (heute Gemarkung) mit großer Sorgfalt vermessungstechnisch erfasst und darüber eine Karte gefertigt.

Die fein säuberlich und relativ genau kartierten Bannpläne sind hervorragende Dokumente über unsere Landschaft aus der Zeit vor zweieinhalb Jahrhunderten. Sie gingen mit dem Ausklang der vorderösterreichischen Ära zumeist in das Eigentum des neu entstandenen Großherzogtums Baden über und werden nun im Generallandesarchiv Karlsruhe verwahrt.

Die ehemaligen Waldstädte Waldshut, Laufenburg, Säckingen und Rheinfelden wiegen sich im Glück, denn ihre dazugehörenden Gemarkungspläne aus dem 18. Jahrhundert befinden sich in ihrem Besitz. In Waldshut im dortigen Stadtarchiv, in Laufenburg/Schweiz im Museum Schiff, in Bad Säckingen im Hochrheinmuseum und in Rheinfelden/Schweiz im Fricktaler Museum. Dies aber nur, weil von diesen vier Stadtbannen jeweils zwei verschiedenartige Fertigungen existieren. Es war der in Waldshut ansässige Geometer Johann Hühnerwadel (1744 bis 1802), der in Waldshut (1775), Laufenburg (1778) und Säckingen (1780) nach seinen umfangreichen Gelände- und Gebäudeaufnahmen zwei Versionen schuf. In Rheinfelden erledigte dies bereits 1772 der aus Holzen stammende Geometer Johann Garny (1740 bis 1813).

Die Pläne unterscheiden sich in mehrfacher Weise. So sind bei den am Ort verbliebenen Karten neben der Eintragung der Maße von Stein zu Stein entlang der Gemarkungsgrenze insbesondere die Nutzungsarten und Flurnamen von Belang, während in der Legende der offiziellen Pläne die Beschreibung, Größe und Besitzer der „rustikalen“ (privaten) und „dominikalen“ (Herrschafts-, Stadt- und Kirchen-) Güter verzeichnet sind. Auch sind die im Generallandesarchiv aufbewahrten drei deutschen Stadtbannpläne (die Rheinfelder Karte befindet sich im Schweizer Eigentum) zweifellos eine Spur brillanter ausgearbeitet.

Das dem Schweizer Rheinfelden gegenüberliegende Gebiet war der einstige Nollinger Bann. Er ist in einem Plan des Geometers Fridolin Garnie von 1775 abgebildet. Darin wurde das rund 20 Hektar große Areal „Ätter“ ausgewiesen, das sich seinerzeit im Eigentum der linksrheinischen Rheinfelder Stadtbewohner befand. Der Ätter mit seinem Adelberg-Rebenhang zählte allerdings nicht zum Hoheitsgebiet der Stadt Rheinfelden, sondern lag auf der damaligen Nollinger Gemarkung, die es heute nicht mehr gibt. Denn seit 1921 nennt die badische Stadt Rheinfelden diese Gemarkung ihr Eigen. Sie setzt sich seither aus den früheren Gemarkungen Nollingen und Warmbach sowie einem kleinen Teil der Gemarkung Karsau zusammen.