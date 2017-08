Bad Säckingen/Hochrhein Alpenpanorama und Kuhglocken: 400 Leser genießen SÜDKURIER-Reise zum Vierwaldstättersee

400 Leser waren am Wochenende bei der SÜDKURIER-Reise zum Vierwaldstättersee dabei. Dabei war nicht nur die gemütliche Schifffahrt eine Attraktion – mit der Seilbahn ging es zur Klewenalp auf 1600 Meter, wo ein Drei-Gänge-Menü auf die Teilnehmer wartete.

„Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel!“ Das dachte sich vielleicht so mancher der 400 Leser des SÜDKURIER, als er oder sie die vierte SÜDKURIER-Leserreise bei Zimmermanns Reisen gebucht hat – 200 waren am Samstag dabei und 200 am Sonntag. Als man allerdings am Samstagmorgen aus dem Fenster schaute, schien „der Himmel eher zu Tränen gerührt“ zu sein. Doch die Reisegäste ließen sich die gute Laune nicht verderben, zumal ihnen ihr Busfahrer auf der Klewenalp Sonne versprach.

Außer beim Sektfrühstück mit frischen Bretzeln, bei dem es noch leicht nieselte, die Klaus Rüttnauer mit seiner Familie an der Schiffsanlegestelle in Luzern servierte, war es danach auf dem hochmodernen Motorschiff Diamant, das erst in diesem Frühjahr in Dienst gestellt wurde, trocken.

Als das Schiff nach einstündiger Fahrt auf dem Vierwaldstättersee in Beckenried anlegte, lachte die Sonne vom Himmel, so dass alle 200 Gäste, die zuvor mit vier Bussen von Zimmermann-Reisen nach Luzern gefahren waren, jetzt wieder besser gelaunt waren. Während sie bereits während der Schifffahrt das herrliche Alpen-Panorama entlang des Vierwaldstättersees genießen konnten, ging es jetzt mit der längsten Luftseilbahn der Zentralschweiz, die auf eine Höhe von 1600 Meter schwebte, auf die Klewenalp. Die Region um den Vierwaldstättersee gilt als die Wiege der Eidgenossenschaft und wird von vielen Urlaubern während des ganzen Jahres als Ausflugsregion geschätzt.

Am Vierwaldstättersee, der von einer spektakulären Bergwelt umgeben ist, kann man im Frühjahr, Sommer und Herbst ein mildes Klima genießen, während im Winter die Berge zum Skifahren einladen. Nach Ankunft mit der Luftseilbahn, wurden die Gäste in der Klewenalp-Stube mit einem Drei-Gänge-Menü und anschließendem Kaffee, Kuchen und Eis verwöhnt.

Danach standen die bequemen Wander-Rundwege, vorbei an Murmeltieren, Kühen und vielen auserlesenen Kräutern, die auf dem Weg genau mit Schautafeln beschrieben sind, zur Verfügung, um dabei das herrliche Bergpanorama der Alpen in Verbindung mit einem Blick auf den Vierwaldstättersee, zu genießen. Wer Lust hatte, konnte natürlich auch in einem der Restaurants noch einen Kaffee trinken oder seine Erfrischung in einem Bier suchen.

Am späten Nachmittag ging es dann mit der Luftseilbahn wieder nach Beckenried hinunter, wo die vier Busse schon auf dem Parkplatz die Gäste in Empfang nahmen und wieder an den Hochrhein zurückbrachten. Da sich das Wetter gehalten hatte, waren die SÜDKURIER-Leser mit dem von Klaus Rüttnauer von Zimmermann Reisen gut organisierten Tagesausflug, vollauf zufrieden, was man an den angeregten Gesprächen, bei denen viel gelacht wurde, erkennen konnte. Viele von ihnen sind gespannt, wohin sie die fünfte SÜDKURIER-Leserreise in Verbindung mit Zimmermann-Reisen, führen wird.