Bad Säckingen Allgemeinärztin und Onkologe verstärken Team im Ärztezentrum

Das Ärztezentrum bekommt Verstärkung: Die Allgemeinärztin Inna Etkina absolviert im Praxisteam von Wolfgang Ullrich und Gary Rosenberg ihre Facharztausbildung. Der Onkologe Axel Baumgarten komplettiert das Team in der Praxis von Philipp Hoffmeister.

Bad Säckingen – Aufatmen im Ärztezentrum in der Schützenstraße: Seit 1. Februar wird das Praxisteam durch zwei neue Ärzte verstärkt, Inna Etkina und Axel Baumgarten. Das Ärztezentrum teilt das gleiche Schicksal wie alle Ärztezentren oder Arztpraxen: Die Nähe zur Schweiz mit deutlich höheren Löhnen lässt es für potenzielle Bewerber attraktiver erscheinen, auf der anderen Seite des Rheins zu arbeiten.

(44) verstärkt seit 1. Februar halbtags das Praxisteam von Wolfgang Ullrich und Gary Rosenberg als Allgemeinärztin in Weiterbildung. Sie ist in Ufa (Russland) geboren und hat dort studiert. Im Jahr 2002 kam sie nach Deutschland, arbeitete während ihrer Ausbildung an den verschiedensten Kliniken in Süd-Württemberg, Ulm und Umgebung, darunter in Akutkrankenhäusern und Rehakliniken. Das Ärzteteam um Wolfgang Ullrich (Arzt und Pharmazeut) und Gary Rosenberg (Facharzt für Allgemeinmedizin) wird sie während ihrer Facharztausbildung nur für zwölf Monate verstärken, danach zieht es sie auch beruflich in die Schweiz, wo sie seit 2013 gemeinsam mit ihrem Mann lebt.

"Wir sind froh, Inna Etkina gefunden zu haben", sagt Wolfgang Ullrich. "Wir suchen seit Jahren, eigentlich immer." Die nahe Schweiz mit ihrem höheren Lohnniveau mache sich deutlich bemerkbar, erklärt Ullrich. So nehme man gerne in Kauf, dass Inna Etkina nur während ihrer zwölfmonatigen Facharzt-Ausbildung in der Praxis tätig sein wird.

Der Internist und Onkologeverstärkt seit 1. Februar die Praxis von Philipp Hoffmeister, Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie im Ärztezentrum. Der 41-Jährige ist in Wuppertal geboren, absolvierte in Freiburg seine Facharztausbildung an der Uniklinik und arbeitete dort rund elf Jahre. In Lörrach arbeitete er in einer onkologischen Praxis und als Oberarzt im Kreiskrankenhaus für rund dreieinhalb Jahre. Momentan pendelt Axel Baumgarten noch zwischen Bad Säckingen und Freiburg hin- und her, wo seine Frau, ebenfalls Onkologin und der gemeinsame kleine Sohn (zweieinhalb Jahre) leben. Daher ist Baumgarten nur von Montag bis Donnerstag in der Praxis, was sich aber spätestens bis zum Jahresende ändern soll, dann möchte der Internist die ganze Woche für die Patienten da sein. Aktuell ist die kleine Arztfamilie aber noch auf der Suche nach einem Domizil in Bad Säckingen oder Umgebung.