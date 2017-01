Bad Säckingen Albers reagiert auf Leserbrief

Die Reaktion aus Waldshut kam prompt: Martin Albers, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, antwortete gestern auf die Fragen zum Thema Spital Bad Säckingen, die die frühere Bad Säckinger CDU-Stadtverbandsvorsitzende Ulla Medau in einem Leserbrief aufgeworfen hatte.

Medau hatte die Millionen angesprochen, die der Singener HBH-Klinikverbund zur Sanierung des Bad Säckinger Spitals erhalten hatte, aber nie dafür verwendet hatte. Dazu schreibt Martin Albers: „Bad Säckingen hat nicht einen einzigen Cent an HBH bezahlt… Bezahlt hat die Gemeinschaft aller Städte und Gemeinden des Landkreises Waldshut.“ Ein Teil des Geldes, nämlich zwei Millionen, sei in den letzten Jahren an den Kreis zurückbezahlt worden. Das sei das Ergebnis eines Vergleichs gewesen, den der Kreis mit HBH geschlossen habe.

Der Kreis habe in den letzten Jahren zehn Millionen Euro bereitgestellt, um in Säckingen ein Krankenhaus fortführen zu können. Es sei eine große Mehrheit im damaligen Kreistag gewesen, die die Übergabe des Krankenhauses Bad Säckingen an den HBH-Klinikverbund beschlossen habe. „Ich habe damals diese Entscheidung bis zum Ende bekämpft. Ich hielt sie für falsch. Sie hat sich als falsch herausgestellt“, fügt Albers an.

Weiter weist Martin Albers die von Ulla Medau vorgeworfenen „Machenschaften“ zurück. Die CDU sei an keinen Machenschaften beteiligt. Auch wenn es in der Diskussion unterschiedliche Meinungen gebe, sei dies kein Grund, „mir und anderen Machenschaften nachzusagen“, so der Fraktionsvorsitzende Albers.

Man dürfe anderer Meinung sein, man müsse diese auch vertreten und für sie eine Mehrheit organisieren. Das sei im Übrigen seine Aufgabe im Kreistag, die er so gut erledige, wie er könne, schreibt Albers. Das dürfe jede und jeder der 47 Kreisrätinnen und Kreisräten für sich in Anspruch nehmen.

"Hart in der Sache, aber fair", plädiert Albers. Hart sei es ohnehin. Aber nicht etwa weil es unterschiedliche Meinung zur Sache gebe, sondern weil die Krankenhausthematik schwierig sei und "wir wirklich über den richtigen Weg streiten müssen".