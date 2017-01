BadSäckingen Abba Gold sorgt im Gloria-Theater für Partystimmung

Vier Engländer lassen Musik der schwedischen Kultband im Gloria-Theater wieder aufleben. Abba Gold reißt mit toller Show Publikum mit.

Bad Säckingen – Willkommen in den 1970er Jahren hieß es am Dienstagabend im Gloria-Theater in Bad Säckingen. Abba Gold – The Concert Show entführte die Generation 40 plus im ausverkauften Theater zurück in die Welt des Disco Pops, mit Satin-Kostümen, Plateauschuhen, gepaart mit Ohrwürmern aus den 70er und 80er Jahren. Vier Engländer ließen die Musik der schwedischen Kultband Abba wieder aufleben.

Debbie Watt als blonde Agnetha, Kate Bassett als Anni-Frid, William Tierney als Björn und Dale Forbes als Benny verkörperten die Illusion der Originale von damals perfekt. Originalgetreue Kostüme, Haarfrisuren, perfekte Choreographie, aber vor allem der Sound und die Stimmen, begeisterten das Publikum restlos. Ergänzt wurde die perfekte Bühnenshow durch eine moderne Retro-Licht-Show. Abba Gold begrüßte das Publikum mit „Waterloo“, mit dem die schwedische Disco-Popgruppe Abba 1974 den Eurovision Song Contest gewann, Agnetha in blauer Pluderhose und Häkelkappe, Frida mit langem Rock. Das Publikum klatschte gleich begeistert mit. Weiter ging es mit „Voulez-Vous“, „Eagle“ und dem gefühlvollen „Fernando“. Der Aufforderung, den Song mit dem Licht der Handytaschenlampen zu untermalen, kamen nur Wenige nach. Obwohl der Auftritt dem Publikum gefiel, reagierte es doch etwas verhalten.

Das änderte sich erst, als es zum Mittanzen zu „Mamma Mia“ aufgefordert wurde, endlich kam Schwung ins Gloria-Theater. Schön an diesem Abend, dass auch Songs gespielt wurden, die nicht so oft zu hören sind, wie „Bang-A-Boomerang oder „Hasta Mañana. Ein Raunen geht durch das Publikum beim gefühlvollen Solo der blonden Agnetha "The Winner takes it all" (1980), großer Beifall für ihre Performance. Abba Gold begeisterte mit Songs wie "Take a Chance", "Super Trouper", "Money, Money", "Thank you for the Music".

Nach der Pause treten Agneta und Anni-Frid in kurzen Seidenkimonos auf, performen "People need Love", "Ring Ring", "Knowing Me Knowing You", Ohrwürmer und unvergessene Songs wie "Chiquitita", "S.O.S.", "Does your Mother know", "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man after Midnight)“. Dazwischen immer wieder Kostümwechsel für die Sängerinnen.

Auch das Publikum schien endlich aufgewacht zu sein, sang und klatschte mit, schwang die Arme in die Höhe, wog sich im Takt der Musik, gab sich der einzigen großen Partystimmung, dem Abba Fieber hin, steckte die Künstler an, die zu Hochtouren aufliefen. "Dancing Queen", beschreibt die Gefühle des Publikums treffend: „Having the time of your life“. Die hatte das Publikum definitiv, auch, da es noch drei Zugaben gab. Bei „I have a Dream“ sang das ganze Theater lauthals mit. So ging ein temperamentvoller und schwungvoller Abend unter riesigem Applaus und Jubel zu Ende.