Bad Säckingen Ab September 1949 siedelt die Besatzungsmacht Menschen um, sie kommen auch ins Lonzonalager in Säckingen

Ab September 1949 siedelt die Besatzungsmacht Menschen um, sie kommen auch ins Lonzonalager in Säckingen

Das Stadtarchiv Bad Säckingen dokumentiert die Situation nach dem Krieg. Hunderte Heimatvertriebene werden in Säckingen untergebracht, nachdem sie von der Besatzungsmacht umgesiedelt wurden.

Mitte des Jahres 1949 waren die Flüchtlingstransporte aus Dänemark abgeschlossen. Mit großem organisatorischen Aufwand war es gelungen, alle zunächst im Lager bei der Lonzona untergebrachten Flüchtlinge mit Wohnraum zu versorgen. Doch bald zeigte sich, dass diese Anstrengungen nur ein Vorgeschmack waren auf die Aufgaben, die noch folgen sollten. Nachdem sich die französische Besatzungsmacht lange Zeit geweigert hatte, Heimatvertriebene in ihre Zone aufzunehmen, erklärte General Koenig, dass man nun bereit sei, Vertriebene aus den völlig überfüllten Lagern in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern zu übernehmen.

Am 12. September 1949 traf früh morgens der erste Sonderzug mit sogenannten Umsiedlern im Säckinger Bahnhof ein. 48 Heimatvertriebene waren für den Landkreis Säckingen bestimmt, mit im Gepäck hatten sie ein paar Hühner und einen Hund. Die Presse konstatierte, dass die Neuankömmlinge – im Gegensatz zu den Flüchtlingen, die man bisher hier gewohnt war – „gesund, gepflegt und hoffnungsfroh“ aussahen. Nach einer Begrüßung durch Landrat Bischoff, den Arbeitsamtsleiter und Landtagsabgeordneten Durst, den Kreisbeauftragten für Umsiedlerwesen Stoll sowie Vertreterinnen des Roten Kreuzes, des Caritas-Verbands, des Evangelischen Hilfswerks und der Arbeiterwohlfahrt, ging es ins Lonzonalager, wo die Umsiedler verpflegt wurden.

Landrat Bischoff, äußerte viel Verständnis für die Vertriebenen und versicherte, dass der Stacheldraht rund um das Lager sich nicht gegen sie richte, sondern nur als Schutz gedacht sei, wenn das Lager leer stehe. Hier dürfe es keine Missverständnisse geben. Schon drei Tage später war für alle Neuankömmlinge eine Unterkunft gefunden. Eine Familie wurde in Säckingen untergebracht, je eine in Murg und in Rotzel, die übrigen 34 Personen gingen nach Rheinfelden (Baden). Doch mit jedem weiteren Transport wurde die Unterbringung schwieriger, zumal zusätzlich sogenannte Ostzonenflüchtlinge versorgt werden mussten, die die sowjetisch besetzte Zone aus politischen Gründen illegal verlassen hatten.

Im Laufe von drei Monaten wurden mehr als 320 Menschen im Landkreis untergebracht. Landrat Bischoff sah im Dezember 1949 die Grenze des Möglichen erreicht. Da die Transporte unvermindert weitergingen und immer weniger Wohnraum zur Verfügung stand, war das Lonzonalager bald überfüllt. Dennoch bemühte sich „Lagerschwester Opel“ darum, allen einen freundlichen Empfang zu bereiten: weiße Tischdecken, Blumenschmuck, kräftiger Eintopf und duftender Bohnenkaffee erwarteten die Neuankömmlinge, die meist hungrig und müde im Lager eintrafen. Die Begrüßungsansprachen des Landrats hingegen wurden immer ernster. Er machte klar, dass man hier nicht im Paradies sei, und dass die Suche nach Wohnraum und Arbeitsplätzen zunehmend schwieriger werde. Wer unter diesen Umständen lieber wieder zurückfahren wolle, erhalte kostenlos eine Fahrkarte. Trotz der schwierigen Situation versprach man den Heimatvertriebenen aber auch größtmögliche Unterstützung, sprach ihnen Mut zu und mahnte zur Geduld.

Im Juni 1950 hatte Säckingen 7635 Einwohner, darunter mehr als 650 Vertriebene und Flüchtlinge, was einer Quote von etwa 8,5 Prozent entsprach. Immer wieder wurde um Verständnis für die Notlage der Heimatlosen gebeten und an die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Einheimischen appelliert. Doch ohne massive Wohnungsbauförderung war eine Verbesserung der Lage nicht zu schaffen.

Auch in Säckingen entwickelte sich eine umfangreiche Bautätigkeit, unter anderem durch die „Gemeinnützige Baugenossenschaft“ und die „Neue Heimat“. Nicht nur die neu entstehenden Siedlungshäuser und Wohnblocks kündeten davon, dass Hunderte Heimatvertriebene untergebracht werden mussten, sondern auch einige neu vergebene Straßennamen. Als es in der Gemeinderatssitzung vom 22. November 1954 darum ging, zwei Straßen zu benennen, bat Gemeinderat Keller darum, es anderen Gemeinden gleichzutun und „im Hinblick auf die Lage im deutschen Osten“ durch einen entsprechenden Straßennamen „die Verbundenheit mit jenen Gebieten zu unterstreichen“. Einstimmig wurde beschlossen, eine der beiden Straßen „Königsbergerstraße“ zu nennen. Schlesier Straße, Sudeten- und Memelweg folgten und erinnern bis heute an das Schicksal der Heimatvertriebenen.

Suche nach Beiträgen

Das Stadtarchiv Bad Säckingen wird im Frühjahr 2018 eine Ausstellung zum Thema Flüchtlinge und Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg zeigen. Wer etwas zu dieser Ausstellung beitragen kann, wer seine Geschichte erzählen oder Fotos und Dokumente zur Verfügung stellen möchte, ist herzlich eingeladen, sich mit Stadtarchivarin Eveline Klein in Verbindung zu setzen (E-Mail: stadtarchiv@bad-saeckingen.de oder unter Telefon 07761/92 99 27). Bitte beachten Sie, dass das Stadtarchiv nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag besetzt ist.