Bad Säckingen Ärger über Albers-Antrag in der Spital-Diskussion

Kreisräte aus dem Westen des Landkreises üben Kritik an Beschluss zur Notfallversorgung

Bad Säckingen – Nach dem Beschluss des Kreistages am Mittwoch wird das Bad Säckinger Spital auf 120 Betten aufgestockt, erhält aber keine Notfallchirurgie. Wie wird dieser Beschluss bewertet?

Alexander Guhl, Bürgermeister Bad Säckingen sieht kein Grund zum Jubeln. Er sei nur „halbwegs zufrieden“, sagte er. Den Beschluss zur großen Sanierungslösung begrüßte er, den Vorstoß von Albers zur Notfallversorgung könne er hingegen nicht verstehen. Wie berichtet hatte Albers eine 24-Stunden-Notfallambulanz für Bad Säckingen rundweg abgelehnt und sich damit auch durchgesetzt. Der Waldshuter CDU-Fraktionsvorsitzende habe damit „auf populistische Art versucht Bad Säckingen vorzuführen“, so Guhl, der die Frage der Notfallversorgung in einer der nächsten Sitzung klären wollen. Diese ist angesichts der geschlossenen OP in Bad Säckingen ohnehin nicht dringlich. Jetzt sei es jedoch wichtig, so Guhl, den Beschluss zur Spital-Sanierung sofort umzusetzen, die Aufträge schnell zu vergeben und die Arbeiten schnell zu beginnen.

Michael Thater, Bürgermeister Wehr, bewertet den Beschluss für ein 120-Betten-Haus im Grundsatz als positiv. „Maßlos geärgert“ habe ihn jedoch, dass CDU-Fraktionsführer Martin Albers diesen für den ganzen Landkreis wegweisenden Beschluss mit einer Detailfrage unnötig relativiert habe. Nach Thaters Ansicht, hätte die Frage der Notfallversorgung in Ruhe in der nächsten Kreistagssitzung im April geklärt werden können. Stattdessen habe Albers dies übers Knie brechen müssen, so der Wehrer Bürgermeister, der das Vorgehen des CDU-Fraktionsvorsitzenden in ungewöhnlich deutlichen Worten als „politisch unsensibel, unseriös und unprofessionell“ bezeichnet – „ich bin stinksauer“, fügte Thater hinzu. Albers habe „aus der Hüfte geschossen“ und die Frage der Notfallversorgung für ein „Votum Osten gegen Westen“ missbraucht – „und die Mannschaften aus dem Osten sind ihm gefolgt.“ Damit sei die große Chance, den Landkreis in dieser wichtigen Frage wieder zusammenzuführen, fahrlässig vertan worden, so Thater.Den Beschluss zur Planung eines Zentralspitals hatte Thater am Mittwoch abgelehnt. Zuvor hätte die Wirtschaftlichkeit eines solchen 350-Betten-Hauses geklärt werden müssen, sagte er. Aber angesichts der Drohung des Sozialministeriums, Zuschüsse für die Förderung des Spitals Bad Säckingen zu verweigern, bezeichnete er den Beschluss dennoch als „vorläufig gut“.

Michael Maier, CDU-Fraktionssprecher im Bad Säckinger Gemeinderat, sieht die Kreistagsbeschlüsse mit Verärgerung: Es habe klare Absprachen mit der CDU-Kreistagsfraktion gegeben, die nicht eingehalten worden seien. Das gelte vor allem für die Notfallversorgung: "Es sollte keine pauschale Entscheidung geben, sondern die Sache sollte in Ruhe durchgerechnet werden", so Maier. Unverständlich sei daher die Vehemenz, mit der CDU-Kreistagsfraktionschef Martin Albers die Sache forciert habe. Auch den Beschluss zur Planung eines Zentralkrankenhauses wollte die CDU Bad Säckingen "nicht derart in Stein gemeißelt" sehen, sondern eine "ergebnisoffene Prüfung" der Möglichkeiten. Die Bad Säckinger CDU stehe jedenfalls uneingeschränkt hinter dem fraktionsübergreifenden Konsens im Gemeinderat und den Anträgen, die Bürgermeister Alexander Guhl in dieser Sache vorgebracht habe.

Klaus Denzinger, FDP-Fraktionschef: Der Antrag von Martin Albers habe für das Krankenhaus Bad Säckingen schwerwiegende Folgen, sagte FDP-Fraktionsvorsitzender Klaus Denzinger. Mit der Aufstockung auf 120 Betten ist Denzinger zufrieden, aber mit dem CDU-Vorstoß sei die Chance für eine Notfallchirurgie im Bad Säckinger Spital dahin. „Das war die falsche Entscheidung“. Es werde Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, auf Attraktivität und damit auf die Möglichkeiten der Personalrekrutierung haben, so Denzinger. Gerade in diesem Punkt sieht er die Geschäftsführung gefordert. Es müsse ein „neuer Geist und eine neue Kultur“ Einzug halten, sonst werde das Personalproblem nicht gelöst werden können.

Ruth Cremer-Ricken, Grünen-Kreisrätin, steht hinter der 120-Betten-Lösung, spricht sich aber gegen die "Verquickung" der Entscheidung mit der Frage der Notfallversorgung aus: "Das war der falsche Zeitpunkt. So eine Frage lässt sich erst beantworten, wenn der Betrieb wieder normal läuft." Mit Blick auf die beschlossene Planung eines Zentralspitals sei wichtig "zunächst eine ordentliche Datenerfassung und -analyse vorzunehmen" und die daraus resultierende "Kraft der Argumente" als Entscheidungsgrundlage zu nehmen.