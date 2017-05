Bad Säckingen 71. Säckinger Kammermusik-Abende starten im Herbst

Fünf facettenreiche Konzerte versprechen die Veranstalter der 71. Säckinger Kammermusik-Abende. Programmhöhepunkt ist der Auftritt von Star-Pianist Andrew Tyson.

Eine Frage, die sich Christine Stanzel stellen musste, war, wie es ihr gelingen sollte, die aufwendig vorbereitete 70. Ausgabe der Säckinger Kammermusik-Abende in diesem Jahr noch zu überbieten. Jetzt, wenige Monate vor dem Auftakt des 71. Konzertzyklus, hat die Organisatorin eine Antwort gefunden. Sie lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Vielfalt.

"Die Zuschauer erwartet in diesem Jahr ein besonders facettenreiches Programm", freut sich die Kulturreferentin. So werden an den fünf Konzertabenden zwischen Oktober 2017 und April 2018 ein klassischer Pianist, ein Holzbläserquintett, ein Barock-Ensemble, ein Streichquartett, ein Duo aus Trompeter und Pianistin und sogar ein Kindermoderator ihr Gastspiel auf der Kursaalbühne geben.

Symbolisch für den Variantenreichtum der diesjährigen Kammermusik-Abende steht das "Vision String Quartet", dessen Repertoire sich von komplexen Klassik-Werken – etwa Mozarts "Dissonanzen-Quartett" – über Jazz bis hin zu Pop- und Rocknummern erstreckt. Einen Gegenpol zu den vier jungen Musikern aus Berlin bildet wiederum das mit dem Echo für Klassik ausgezeichnete Barockorchester "Ensemble Concert Royal Köln", das im Dezember Weihnachtsstimmung im Kursaal verbreiten soll. Während die Ungarn Gábor Boldoczki und Krisztina Fejes mit Werken von Bach bis zur modernen Musik eher ein erwachsenes Publikum ansprechen, werden die Organisatoren beim Konzert von "Pro Five" die ersten Reihen für jüngere Konzertbesucher freihalten. Zusammen mit dem Moderator Juri Tetzlaff bringen die Musiker eine kindgerechte Version der Zauberflöte auf die Kursaalbühne.

Das Vielfalt auch bekanntes einschließen kann, beweist schließlich Klavierkünstler Andrew Tyson. Christine Stanzel ist besonders glücklich, dass man den Amerikaner gewinnen konnte, nach Bad Säckingen zurückzukehren. "Ich glaube für viele Freunde der Kammermusik-Abende ist sein Auftritt ein echtes Wunschkonzert."

Annemarie von Ehr ist eine von ihnen. Die 82-Jährige hat Tysons Auftritt vor zwei Jahren noch in bester Erinnerung. Damit solche Konzerterfahrungen der Trompeterstadt lange erhalten bleiben, hat sie eine Stiftung gegründet, die die Veranstaltung in den kommenden Jahren finanziell unterstützt.

Die Tickets

Andrew Tyson eröffnet den Zyklus am 15. Oktober. Pro Five & Juri Tetzlaff konzertieren am 19. November, das Ensemble Concert Royal Köln am 10. Dezember, das Vision String Quartet am 18. Februar und Gábor Boldoczki & Krisztina Fejes am 15. April.

Ab sofort bis Ende Juni haben Abonnenten die Möglichkeit, sich Plätze für alle fünf Konzerte der Säckinger Kammermusik-Abende zu sichern. Nicht-Abonnenten können ab Juli Einzeltickets erstehen. Für Schüler und Studenten kosten diese Karten lediglich fünf Euro. Tickets und nähere Infos beim Tourismus- und Kulturamt, Waldshuter Straße 20, telefonisch unter 07761/56 83 0 sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.