Bad Säckingen 60.000 Euro Sachschaden bei Balkonbrand

Polizei ermittelt nach Feuer auf Balkon eines Mehrfamilienhauses in Bad Säckingen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Beim Balkonbrand am Mehrfamilienhaus "Stadtturm" in Bad Säckingen entstand am Donnerstag an Angaben der Polizei 60.000 Euro Sachschaden. Hinweise für eine technische Brandursache sind nicht vorhanden, die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Am Donnerstagnachmittag war auf dem Balkon im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen und hatte die Fassade und den darüber liegenden Balkon beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand und musste auch Teile der Fassade freilegen, um Brandnester im Vollwärmeschutz zu entdecken.