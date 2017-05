Bad Säckingen 26-Jähriger kommt mit blauem Auge davon

Wegen unerlaubten Enfernens vom Unfallort, verurteilt das Amtgericht einen jungen Mann zu einer Geldstrafe von 600 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen für 30 Tagessätze á 15 Euro und einen Monat Fahrverbot plädiert.

Bad Säckingen (sus) Wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort wurde der 26-jährige Fahrer eines Paketdienstes von Richter Rupert Stork zu 20 Tagessätzen á 30 Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen für 30 Tagessätze á 15 Euro und einen Monat Fahrverbot plädiert. Der Angeklagte soll im September letzten Jahres beim Ausparken in einer engen Straße der Trompeterstadt einen Laternenpfahl samt Glaslampe beschädigt haben. Er soll dabei einen Schaden von circa 700 Euro verursacht haben. Der 26-Jährige gab zwar zu an jenem Tag vor Ort gewesen zu sein, den Laternenpfahl will er aber nicht berührt haben. Er habe damals ein Paket zustellen wollen, den Adressaten aber nicht angetroffen. Deshalb sei er wieder in sein Auto gestiegen und weitergefahren.

Allerdings hatte die Polizei braune Lackspuren am Laternenmast gefunden. Auch am Auto seien Schleifspuren gewesen, die auf gleicher Höhe wie der Laternenpfahl gewesen seien. Dazu kommt, dass eine Nachbarin, die als Zeugin vor Gericht geladen war, an diesem Tag zufällig die Balkontür geöffnet hatte und ein kratzendes Geräusch und das Zersplittern von Glas gehört habe. Sie habe dann noch das Lieferauto erst ein Stück vorwärts und dann rückwärts wegfahren sehen und sich das Kennzeichen aufgeschrieben. Die Straße sei sehr eng und die allermeisten Autos führen rückwärts wieder heraus, ergänzte die Zeugin dann. Den Fahrer selbst habe sie nicht erkennen können. Allerdings hatte der Angeklagte vor Gericht angegeben, dass im Normalfall nur er dieses Auto fahre. Der Sachverhalt habe sich bestätigt, erklärte die Staatsanwältin.

Der Angeklagte habe zugegeben an jenem Tag vor Ort gewesen zu sein. Dazu habe die Zeugin seinen Lieferwagen vom Tatort wegfahren sehen. Zu seinen Gunsten spreche, dass die Straße eng gewesen und der Fahrer nicht vorbestraft gewesen sei. Zu seinen Lasten spreche, dass der Schaden relativ hoch sei. Der Angeklagte müsse damals den Unfall bemerkt haben, erklärte der vorsitzende Richter. Die Lackspuren am Auto seien identisch mit denen am Laternenpfahl. Dazu käme die Zeugenaussage der Nachbarin. Der Schaden müsse von dem Angeklagten verursacht worden sein.