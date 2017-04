Bad Säckingen 2017 ist das Jahr mit dem wärmsten März seit 23 Jahren

Der März 2017 in Bad Säckingen war der wärmste erste Frühlingsmonat seit 23 Jahren und nach 1994 der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 150 Jahren.

Mit 3,8 Litern pro Quadratmeter (l/m²) zu viel Niederschlag und mit einem Sonnenscheinüberschuss von 58:45 Stunden war der erste Frühlingsmonat in Bad Säckingen mit einer Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad Celsius (Norm 5,7) der wärmste März der vergangenen 23 Jahre und nach dem März des Jahres 1994 (9,5) der zweitwärmste März seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen vor mehr als 150 Jahren.

Unter dem wechselseitigen Einfluss des Hochs „Hertha“ und der Tiefs „Udo“, „Wilfried“ und „Xaver“ startete der März in Bad Säckingen mit wechselhaftem Aprilwetter. Passend zum Aprilwetter mit einem Wechsel aus Regen- und Graupelschauern sowie sonnigen Anteilen gab es am Abend des 5. März sogar noch ein kurzes Gewitter. Die Tiefs „Yannik“, „Zeus“ und „Adriano“ sowie die Hochs „Ingrid“ und „Johanna“ sorgten auch die folgenden Tage für einen unbeständigen, wechselhaften Wettercharakter. Vom 8. März um 16 Uhr bis zum 9. März und 16 Uhr fielen 31 l/m² Regen. Nach diesem ergiebigen Dauerregen wurden mit 68,8 l/m² bereits 80 Prozent des langjährigen März-Niederschlags erreicht.

Ab dem 10. März gewann das Hoch „Johanna“ die Oberhand und sorgte mit viel Sonnenschein und Tagestemperaturen um 15/16 Grad Celsius (°C) für die ersten Frühlingsgefühle. Mit Hoch „Kathrin“ stiegen die Temperaturen ab dem 14. noch weiter an. Die erste Märzhälfte brachte einen Temperaturüberschuss von 1,2 °C, mit 68,8 l/m² wurden 80 Prozent des durchschnittlichen gesamten März-Niederschlags erreicht und mit 87 Sonnenscheinstunden gab es schon 65 Prozent des Märzsolls.

Auch zu Beginn der zweiten Märzhalbzeit war Hoch „Kathrin“ in Bad Säckingen wetterbestimmend. So gab es am 17. mit 20,9 °C den zweiten „Warmen Tag“ (ab 20 °C) des Jahres. Nach acht niederschlagsfreien und deutlich zu warmen Tagen in Folge beendete Tief „Christoph“ am 18. März die ruhige Hochdrucklage. Mit einer Nachmittagstemperatur von 8,9 °C war es 12 °C kühler als am Vortag. Unter dem Einfluss der Tiefs „Dieter“, „Eckhard“, Falk“, „Gregor“ und des Azorenhochs gestalteten sich die folgenden sechs Tage mit Temperaturen teils unter und teils über dem Frühlingsniveau wechselhaft. Dank der Hochs „Ludwiga“ und „Marrit“ konnten die Bad Säckinger ab dem 25. März bis zum Monatsende bei von Tag zu Tag steigenden Temperaturen sehr sonniges und überdurchschnittlich warmes Frühlingswetter genießen. Am 31. März gab es in Bad Säckingen mit 23 °C die höchste Märztemperatur der vergangenen 20 Jahre.

