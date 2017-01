Bad Säckingen 2016 geht als Jahr der Wetterrekorde in die Geschichtsbücher von Bad Säckingen ein

Das Witterungsjahr 2016 brachte eine extreme Winterwärme, eine viel zu nasse erste Jahreshälfte, einen rekordwarmen Spätsommer und einen zu kalten, aber schneelosen Winterbeginn. Das Jahr verlief in Bad Säckingen mit einem Plus von einem Grad deutlich zu warm. Mit einer annähernd normalen Sonnenscheindauer gab es trotz einer zu nassen ersten Jahreshälfte ein Niederschlagsdefizit.

Januar: Gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 war der erste Monat des Jahres in Bad Säckingen mit 4,35 Sonnenschein-Überstunden 2,6 Grad zu warm und mit 138,4 Litern pro Quadratmeter fielen 54,4 Liter zu viel. Am 17. und 18. Januar gab es die ersten Eistage (Temperatur im Minusbereich).

Februar: Das einzig Beständige in diesem winteruntauglichen Februar war das Unbeständige. Der letzte meteorologische Wintermonat war in Bad Säckingen 2,9 Grad zu warm, zu niederschlagsreich und die Sonne schien nur 64 Prozent der üblichen Februar-Sonnenscheindauer. Pünktlich zum Höhepunkt der Fasnacht bestimmten die Sturmtiefs „Ruzika“ und „Susanna“ das Tagesgeschehen. Waren am Rosenmontag die Böen von „Ruzika“ mit Tempo 60 bis 70 noch gnädig, sorgte „Susanna“ am Fasnachtsdienstag für stürmische Verhältnisse und Böen bis 100 Kilometer pro Stunde.

März: Nach fünf zu warmen Monaten war der März als erster Frühlingsmonat zu kalt. Die ersten 28 Märztage waren kälter als der Februar. Gegenüber der Norm war es mit einer Durchschnittstemperatur von 5,4 Grad zu kalt. Mit 41,6 Litern pro Quadratmeter fielen nur 48 Prozent des Märzsolls. 124,50 Sonnenstunden reichten für 93 Prozent der normalen März-Sonnenscheindauer. Der 31. März war mit 20,8 Grad der erste „warme Tag“ (ab 20 Grad) im Jahr.

April: Mit typischem Aprilwetter bot der mittlere Frühlingsmonat ziemlich alles, was die Wetterküche zu bieten hat. Nach einer fast sommerlichen ersten Aprildekade ging es fast nur noch bergab. Bei winterlichen Verhältnissen gab es am Ende des Monats sogar Schneeschauer. Der April war am Ende deutlich zu nass und 0,2 Grad zu warm. Bei starken Schneeschauern bildete sich am 27. April kurzzeitig eine Schneedecke.

Mai: „Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun und Fass“ – stimmt diese Bauernregel, dürften die Landwirte mit ihrer Ernte zufrieden sein, denn statt der Wonne füllte der Mai so gut wie jede Regentonne. Der Monat war zu warm, zu nass und die Sonne zeigte sich wenig. Mit 25,2 Grad war der 8. Mai der erste Sommertag (ab 25 Grad).

Juni: Die Vermutung, dass der Juni viel zu nass war, entsprach nicht nur dem subjektiven Eindruck, sondern lässt sich auch mit den Messwerten bestätigen. Mit 187,6 Litern pro Quadratmeter war der 0,7 Grad zu warme und 55 Stunden zu sonnenscheinarme erste Sommermonat gegenüber der Norm mit fast 80 Litern auf den Quadratmeter zu nass. Vielerorts in Deutschland gab es heftige Überschwemmungen. Bad Säckingen hatte Glück, nur der Rheinuferweg wurde überschwemmt.

Juli: Passend zur Siebenschläferregel fühlte man sich im Juli zeitweise wie auf einer Achterbahn. Sonnige und heiße Perioden wechselten sich mit grauen und nassen ab. Nach Mai und Juni gab es im Juli nur ein Drittel des üblichen Juliniederschlages, mit 36,8 Litern pro Quadratmeter war es 73,2 Liter pro Quadratmeter zu trocken und durch Hoch „Burkhard“ 1,6 Grad zu warm.

August: Zu warm, zu trocken und zu sonnig. Der August als letzter meteorologischer Sommermonat brachte das von vielen erhoffte Badewetter. Das Prädikat hochsommerlich verdiente der August durch einen Temperaturüberschuss von 1,8 Grad, einem Sonnenscheinplus von 14 Stunden und mit einer geringen Niederschlagsmenge (nur 39 Prozent von Normal). Mit 7,3 Grad gab es am 11. August die drittkälteste Augusttemperatur seit Aufzeichnungsbeginn 1997. Am 26. August gag es mit 36 Grad die höchste Temperatur des Jahres seit Aufzeichnungsbeginn 1997.

September: Der September 2016 geht in die Wettergeschichte ein, denn nie in den vergangenen 20 Jahren war ein Bad Säckinger September so warm und so trocken, nie gab es so viele Sommer- und Hitzetage. In unserer Region dürfte es nach 1947 der zweitwärmste September seit über 150 Jahren sein. Besonders in der ersten Hälfte lachten die Freibadbesitzer mit der Sonne um die Wette: Strahlend blauer Himmel, sommerliche Temperaturen und kaum ein Tropfen. Im 3,1 Grad zu warmen und 20 Prozent zu sonnigen September fiel mit 32,6 Litern auf den Quadratmeter gerade einmal ein Drittel des normalen Septemberniederschlags.

Oktober: Der Oktober riss uns schlagartig aus dem warmen Spätsommer. Nach den fünf zu warmen Oktobermonaten der vergangenen Jahre war der mittlere Herbstmonat 2016 in Bad Säckingen 0,6 Grad zu kalt, mit 56 Litern fielen nur 56 Prozent des langjährigen Oktoberniederschlags.

November: Der November 2016 bescherte Bad Säckingen einen Wechsel von winterlicher Kälte in der zweiten Woche sowie spätsommerlicher Milde zu Beginn der zweiten Novemberhalbzeit. Gegenüber der Norm war der letzte meteorologische Herbstmonat 0,8 Grad zu warm, die Sonne schien acht Stunden länger als im langjährigen Mittel. Nach vier zu trockenen Monaten seit Juli gab es auch im November ein leichtes Niederschlagsdefizit von 4,2 Litern pro Quadratmeter. Mit 0,1 Grad ist der 4. November erster Frosttag. Den ersten Schneefall gab es am 7. November, es bildete sich jedoch keine Schneedecke.