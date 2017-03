Bad Säckingen 20-Jähriger rastet nach Alkoholkonsum aus: Polizei muss zweimal eingreifen

Zweimal hat ein betrunkener 20-Jähriger die Polizei beschäftigt. Letztlich wurde er in die Ausnüchterungszelle gesteckt.

Bad Säckingen – Seinen Rausch musste am Montagabend ein 20-Jähriger in einer Polizeizelle ausschlafen, nachdem er zwei Polizeieinsätze verursacht hatte. Gegen 21.30 Uhr hatte der Sicherheitsdienst in der Asylbewerberunterkunft Langfuhren laut Polizeibericht um Hilfe gebeten, da der betrunkene Mann aggressiv geworden sei und betrunken aus dem Fenster schreien würde. Es gelang zunächst, den Mann zu beruhigen und in sein Zimmer zu bringen, wo er bereits vor Wut ein Bett beschädigt hatte. Nachdem die Polizei abgerückt war, musste sie gegen 22.10 Uhr erneut anrücken. Der Mann war wieder äußerst aggressiv und drohte, einen Mitbewohner umbringen zu wollen, heißt es im Polizeibericht weiter. Bei ihm wurden knapp 1,6 Promille festgestellt. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen.