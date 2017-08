Bad Säckingen 18 Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung auf Murger Weg

Auch über 80 Bußgelder wurden erteilt. Weitere Geschwindigkeitskontrollen sind aufgrund der prekären Lage schon geplant.

Das Rechts- und Ordnungsamt Bad Säckingen hat in einer Pressemitteilung über eine Geschwindigkeitskontrolle am Murger Weg informiert. Zwei Stunden lang sei der Verkehr am Montag, 21. August, um die Mittagszeit bei einer Höchstgeschwindigkeit von zehn Stundenkilometer kontrolliert worden. Die Bilanz: 36 Verwarnungen, 83 erteilte Bußgelder, wovon 18 mit einem Fahrverbot einhergehen. Die höchste Messung lag bei 52 Stundenkilometer. „Das ist inakzeptabel“, meint Muriel Schwerdtner, Ordnungsamtleiterin der Stadt. „Wir haben eine Ausnahmesituation am Murger Weg. Wer die dortigen Regeln nicht einhält, gefährdet andere.“ Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass der Murger Weg nicht als Umleitungsstrecke für den Verkehr Richtung Waldshut geöffnet wurde. Ausgenommen davon sind Busse, der Rettungsdienst sowie Anlieger in Obersäckingen. Mit weiteren Kontrollen, auch nördlich der B 34, sei zu rechnen.