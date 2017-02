Bad Säckingen 17-Jähriger landet mit 2,5 Promille bei Polizei

In Bad Säckingen fielen am Dritten Faißen wieder Jugendliche durch starke Alkoholisierung auf.

Auch am Dritten Faißen Donnerstag war die Polizei in der Bad Säckinger Innenstadt präsent. Am frühen Abend fielen mehrere Jugendliche durch ihre starke Alkoholisierung auf. Bei drei 17-Jährigen wurden Alkoholwerte von 1,1 bis 2,5 Promille gemessen. Sie wurden zur Dienststelle gebracht, bis sie von den Eltern abgeholt wurden. Später haben sich in Innenstadt verschiedene Gruppen gebildet, die von der Polizei gezielt angesprochen wurden. Den auffälligen Personen wurden Platzverweise angedroht. Größere Störungen wurden an diesem Abend nicht bekannt. Allerdings war die Polizei durch etliche Körperverletzungen gefordert, auch hier hat der Alkohol und die damit einhergehende Enthemmung eine maßgebliche Rolle gespielt.