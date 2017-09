Bad Säckingen 17. Gitarrenfestival "Akkorde" startet am Samstag in Bad Säckingen

17. Gitarrenfestival "Akkorde" startet am Samstag in Bad Säckingen

Insgesamt gibt es acht Konzerte von Musikern mit internationaler Reichweite und einen Gitarren-Workshop in Rheinfelden.

Das 17. Gitarrenfestival am Hochrhein namens "Akkorde" beweist vom Samstag, 16. September, bis zum 21. Oktober wie vielseitig die Gitarre und die Musik sein kann. Insgesamt acht Abende werden von Künstlerinnen und Künstlern gefüllt. Auch ein Workshop findet im Rahmen des Festivals statt.

"Das Festival ist fast schon eine Tradition", sagt Christine Stanzel, Kulturreferentin in Bad Säckingen. Bei einem Pressegespräch haben die Kulturschaffenden der Region das Programm vorgestellt. Die Konzerte finden nicht nur in Bad Säckingen statt, sondern auch in Wehr, Laufenburg, Waldshut und Rheinfelden. "Wir machen gemeinsam dafür Werbung, aber die Organisation übernimmt jeder selbstständig", erklärt Stanzel und Hardy Schölch, Kulturamtsleiter in Waldshut Tiengen ergänzt: "Unsere Hauptaufgabe bei der Programmerstellung ist es, das Festival lebendig zu halten."

Eröffnet wird das Festival von einem heimischen Musiker: Oliver Fabro tritt am Samstag, 16. September, mit seiner gleichnamigen Band in Bad Säckingen im Kursaal auf. "Bad Säckingen ist im Programm für die Weltmusik zuständig", erklärt die Kulturreferentin. Fabro erfüllt dies mit seinen lateinamerikanischen Musikstilen.

In Rheinfelden fällt das Programm etwas umfangreicher aus. Auf der schweizer Seite spielt am Montag, 25. September, das Paulo Morello Trio und auf deutscher Seite am 29. September David Stick. In Rheinfelden findet auch der Gitarren-Workshop mit einem anschließenden Teilnehmerkonzert vom 29. September bis zum 3. Oktober statt. Unter den Dozenten befinden sich ausschließlich Musiker, die auch im Rahmen des Akkorde-Festivals auftreten.

Brigitte Chymo vom Kulturamt Laufenburg freut sich besonders, dass am 30. September eine junge Musikerin ihren Weg an den Hochrhein findet. Tatyana Ryzhkova spielt klassische Gitarre und konnte damit schon auf YouTube 25 Millionen Zuschauer für sich gewinnen.

Im Doppelpack treten in Waldshut-Tiengen am 2. Oktober Harald Stampa und Benjamin Scheck auf. Die beiden Musiker spielen an diesem Abend ihre Programme der Reihe nach, haben aber auch gemeinsame Stücke für den Konzertabend geplant.

Agustin Amigo kommt aus Lörrach und bringt den sogenannten Fingerstyle am 21. Oktober nach Wehr. Amigo hat schon fünf Soloalben produziert und tourte bereits durch den asiatischen Raum.

Der Ticketvorverkauf ist angelaufen. Karten sind bei den örtlichen Kulturämtern und Tourist-Infos oder im Internet unter www.reservix.de erhältlich.

Das Akkorde-Festival

Das erste Gitarrenfestival am Hochrhein mit dem Titel Akkorde fand 2001 statt und entstand als Zusammenschluss von fünf Veranstaltungsreihen in der Region, darunter die Markgräfler Gitarrentage in Müllheim und Konzertreihen in Rheinfelden und Bad Säckingen. 2003 kam Wehr hinzu und mit Rheinfelden/CH wurde es erstmals eine grenzüberschreitende Veranstaltung. Waldshut-Tiengen erweiterte 2011 das Angebot am Hochrhein.