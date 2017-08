Bad Säckingen 16-jährige Schülerin aus Bad Säckingen erlebt Schulalltag in Uganda

Unterricht einmal anders: Johanna Mutscheller, 16-jährige Schülerin aus Bad Säckingen, erlebt in ihren Ferien Schulalltag in Uganda. Die Schülerin schildert eindrücklich ihre Erfahrungen.

Bad Säckingen – Während Tausende von Schülern ihre Schulferien an einem Strand dieser Welt verbringen, erlebte die 16-jährige Schülerin Johanna Mutscheller aus Bad Säckingen einen Teil ihrer Sommerferien in Uganda, im Dorf Bukobe in Uganda. Statt Büfett im Sternehotel, Essen aus dem Lehmofen und in Kohleöfen gekocht. Statt feinem Sandstrand unter den Füßen schlammiger Lehmboden, statt weicher Matratzen Matten aus Bananenblättern. Johanna Mutscheller ist wie ihre Eltern, Christina Binder und Bernhard Mutscheller, Mitglied des Bad Säckinger Vereins S.T.E.P Uganda, der mit Spenden Kindern in Uganda eine qualifizierte Schulausbildung ermöglicht, dort Schulen errichtet. Die Schülerin der elften Klasse des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen, durfte im August zum ersten Mal ihre Eltern auf der jährlichen Reise nach Uganda begleiten. Johannas Vater ist Schatzmeister des Vereins, überzeugt sich jedes Jahr selbst vor Ort davon, wie und wofür die Spenden des Vereins eingesetzt werden.

In Uganda taucht "Muzungu, Muzungu" (die Weiße), wie Johanna Mutscheller mit ihren langen blonden Haaren in Suaheli gerufen wird, in eine komplett andere Welt ein. In den abgelegenen Dörfern der ländlichen Bergregion Mbale sind Weiße etwas Besonderes. Ist Johanna mit ihren Eltern unterwegs, wird das Auto von Hunderten von Menschen umringt. "Alle fassten immer Johannas Haare an", sagt Johannas Mutter lachend. Sie und ihr Mann besuchen regelmäßig, gemeinsam mit Elisabeth Kanitz, der Vorsitzenden des Vereins S.T.E.P Uganda, das Dorf Bukobe mit dem Kinderhaus und der Dorfschule. Elisabeth Kanitz, gebürtig aus Uganda, hatte Schule und Kinderhaus einst ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Verein wird kontinuierlich erweitert, wegen der großen Nachfrage platzt die Schule aus allen Nähten.

Johanna Mutscheller kannte Dorfschule und Kinderhaus nur aus den Erzählungen der Eltern. Nun war sie mittendrin im Geschehen. Hier gab es keine hippen Markenklamotten und coole Sneakers, sondern alle liefen barfuß oder in Flip Flops über den oft schlammigen Boden, speziell in der Regenzeit von Juli bis September. Wer eine hat, zeigt sie, trägt sie fast Tag und Nacht: Die grüne Schuluniform der Dorfschule in Bukobe. Geschneidert wird sie von ein paar geschickten Eltern der Schüler, die die Schule besuchen. Doch nicht alle Eltern haben das Geld hierfür. Während in der Dorfschule in Bukobe 40 Kinder in einer Klasse sind, sieht es in einer staatlichen Schule wie der Erisa School im benachbarten Bale, schon anders aus. Sie wird von zehn vom Verein geförderten Kinder besucht. "Die Schüler sitzen dicht auf dicht, wer hinten sitzt, muss über die anderen drüber klettern, um nach vorn zu kommen, weil so viele Schüler in einer Klasse sind", erzählt Johanna. Es gibt weder Türen noch Fenster: "Man hört alles vom Raum nebenan." In Ermangelung von Büchern lernen die Schüler alles auswendig, schreiben alles in dicke Hefte. "Alles wird im Chor wiederholt, immer und immer wieder", sagt Johanna. "Ein Vormittag in der Schule hat mir gereicht", lacht sie. Beeindruckt ist sie vom respektvollen Umgang der Schüler und Lehrer miteinander, "wie sorgfältig und gut lesbar die Lehrer alles auf Plakate und Tafel schreiben." Die akkurate Schrift wird sie zu Hause vermissen. Auch die hohe Motivation der Lehrer und Schüler beeindruckte die Bad Säckingerin.

Johanna Mutscheller und ihre Eltern besorgten in Bale rund 60 Bücher für die Dorfschule in Bukobe. "Die Büchershops sind super sortiert", so Christina Binder. "Fünf Meter hoch sind die Bücher gestapelt", sagt sie lachend. Der Bücherkauf wurde ermöglicht durch die Spende der Grundschule in Rippolingen. "Es war der ausdrückliche Wunsch der Schule, das Geld für Bücher zu verwenden", so Binder, die stellvertretend den freudestrahlenden Lehrkräften der Dorfschule die Spende überreichte.

Die Schulferien nähern sich dem Ende. Johanna wird bald wieder auf ihrem eigenen Stuhl im Scheffel-Gymnasium sitzen, statt Lehmboden Vinyl unter ihren Füßen spüren. Kommt sie nach Hause, steht das Essen auf dem modernen Herd oder im Kühlschrank. Mit einem Lächeln auf den Lippen, am Esstisch sitzend, wird sie sich an den Geschmack der Speisen in Uganda erinnern. An Mangos und Bananen frisch vom Baum.

Der Verein

S.T.E.P. Uganda ermöglicht Kindern in Uganda eine qualifizierte Schulausbildung, schafft Perspektiven für eine selbstbestimmte Zukunft. Der Verein hat aktuell 105 Mitglieder. Vorsitzende ist Elisabeth Kanitz. Kontakt über Elisabeth Kanitz, Telefon 07761/93 67 42, Mobil 0176-28907673, und Schatzmeister Bernhard Mutscheller, Telefon 07761/956 74. www.step-uganda.de