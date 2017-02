Bad Säckingen 15-jähriges Mädchen aus Bad Säckingen in Laufenburg vermisst

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Seit dem frühen Sonntagmorgen wird die 15-jährige Joelle Wolpensinger aus Bad Säckingen vermisst.

Sie besuchte gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die Städtle-Fasnacht in Laufenburg. Im Anschluss daran begab man sich in das Lokal "Goldener Anker". Gegen 0.35 Uhr ging Joelle auf die in der Gaststätte befindliche Toilette. Von dort kehrte sie nicht mehr zurück.



Nachdem die Suche nach ihr ergebnislos verlief, verständigte man am Sonntagmorgen die Polizei. Auch deren Suchaktion, zu der auch ein eigens eingeflogener "Mantrailer-Hund" eingesetzt wurde, führte nicht zum Auffinden von Joelle.

Joelle ist 15 Jahre alt, ca. 163 cm groß, schlank, hat blonde lange Haare (offen getragen), grüne Augen. Sie war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einem Fastnachtskostüm – "Katzenkostüm" – in den Farben orange-schwarz und weiß bekleidet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten und hat dazu folgende Fragen: Wer hat Joelle nach 0.30 Uhr in der Gaststätte "Goldener Anker" in Laufenburg bzw. im Stadtgebiet gesehen? Wer kann Hinweise über den Verbleib der Vermissten geben? Wer kann sonstige Hinweise geben, die mit dem Verschwinden des Mädchens in Verbindung gebracht werden können Mitteilungen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Säckingen entgegen. Telefon: 07761/934500.