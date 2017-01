Bad Säckingen 118 Kunstwerke kommen in den Bad Säckinger Grand Salon

Kuratorin Elena Romanzin hat für die Ausstellung in der Villa Berberich Werke aus acht Kategorien ausgewählt.

Zum dritten Mal wird die Villa Berberich in Bad Säckingen zur Heimat des Grand Salons – Kuratorin Elena Romanzin hat in einer Ausstellung 74 internationale Künstler aus elf Nationen ausgewählt; insgesamt 118 Werke werden ausgestellt: 102 Gemälde und 16 Skulpturen. Mitgetragen wird die Ausstellung vom Kulturreferat der Stadt Bad Säckingen – Kulturreferentin Christine Stanzel und Elena Romanzin arbeiten Hand in Hand. Die Stadt Bad Säckingen hat hierzu wieder den Publikumspreis des Grand Salons mit 1000 Euro ausgestattet. Vernissage ist am Samstag, 14. Januar um 17 Uhr, die Ausstellungseröffnung ist zuvor um 14 Uhr.

Die Grundidee des Grand Salons geht auf die französischen Salons des 17. Jahrhunderts zurück. Sie waren der Ort, wo Maler und Bildhauer sich nach ein oder zwei Jahren harter Arbeit erstmals dem Publikum stellen konnten. Die Salons standen zunächst nur der akademischen oder klassischen Malerei und Bildhauerei offen. Mit neuen künstlerischen Strömungen spalteten sich neue Salons von den offiziellen ab. Nun konnten sich Künstler auf andere Weise ausdrücken, als es zu der Zeit allgemein akzeptiert war. Der Grand Salon 2017 zeichnet diese Entwicklung in der Villa Berberich nach. Auch seine Aussteller setzen sich professionell mit der Kunst auseinander und bieten ihre Werke zum Verkauf an.

Was die Kunstbesucher erwartet, ist ein Rundgang von der klassischen Kunst bis hin zur informellen Abstraktion und Konkreten Kunst. "Die Reise durch die historische Kunstentwicklung erlaubt dem Publikum, durch Landschaften, Portraits, Genremalerei und Stillleben zu wandeln, bevor es in die Welten von Symbolismus, Surrealismus eintaucht und schließlich über Abstrahiertes zu Abstraktem gelangt", sagt Elena Romanzin. Eine Einladung also auf eine künstlerische Zeitreise zwischen Tradition und Innovation auf Vielseitigkeit, Schönheit und Einzigartigkeit der Exponate.

Der Publikumspreis aber funktioniert folgendermaßen: Jeder Besucher der Ausstellung erhält in der Zeit von Samstag, 14. Januar, bis Sonntag, 5. Februar, bei Eintritt einen Wahlschein ausgehändigt, auf dem er sein Lieblingswerk notieren kann. Die drei beim Publikum beliebtesten Werke sowie die in den acht Einzelkategorien (sieben Gemäldethemen plus Skulptur) werden am Montag, 6. Februar, ausgezählt und sofort veröffentlicht, so dass das Publikum in den letzten zwei Ausstellungswochen das Mehrheitsvotum noch einmal betrachten kann. Im Rahmen der Finissage am Sonntag, 19. Februar, um 16 Uhr überreicht der Bürgermeister Alexander Guhl die Publikumspreise. Die drei Gesamtsieger bekommen 500 Euro, 300 Euro und 200 Euro. Die Preisträger der einzelnen Kategorien erhalten Sachpreise.

Grand Salon 2017

Öffnungszeiten: Von Samstag, 14. Januar bis Sonntag, 19. Februar: Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag: 14 bis 18 Uhr. Begleitet wird die Ausstellung von einem Rahmenprogramm. Rahmenprogramm: Samstag, 14. Januar, 14 Uhr Eröffnung, 17 Uhr Vernissage; Samstag, 21. Januar, 15 Uhr: Ausstellungsführung mit der Kuratorin; Samstag, 21. Januar, 19 Uhr Konzert mit den "Klezmers Techter mit Jazzsängerin Miriam Ast" (Vorverkauf); Sonntag, 22. Januar, 11 Uhr Matinée mit den Klezmers Techter "In A Klezmer's Mood" (Vorverkauf); Samstag. 11. Februar, 15 Uhr Kuratorenführung mit Vorstellung der Preisträger; Samstag, 18 Februar, 18.30 Uhr Gitarrenkonzert: Bernd Gast "Bilder einer Ausstellung"; Sonntag, 19. Februar, 16 Uhr Finissage und Publikumspreis-Verleihung durch Bürgermeister Alexander Guhl.

Weitere Informationen unter: www.grand-salon.de