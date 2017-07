Bad Säckingen 118 Abiturienten des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen feiern ihren Abschluss

Eine bunte Show unterhält die Gäste beim Abiball des Scheffel-Gymnasiums. die Absolventen danken ihren Eltern als Gesamtchor mit dem Lied "Oft gefragt".

Geschafft – Zwölf Jahre Schuften und das Bangen um gute Noten haben nun ein Ende. Mit dem Abitur in der Tasche besitzen nun 118 Absolventen des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen das nötige Rüstzeug, um sich den komplexen Anforderungen der Zukunft zu stellen. Am Freitagabend feierten die Abiturienten im Kursaal Abschluss und Neubeginn gebührend im Beisein ihrer Familien mit einem kurzweiligen Showprogramm mit anspruchsvoller musikalischer Umrahmung.

29 Preis- und Lobträger durften sich am Freitagabend für ihre besonderen Leistungen feiern lassen. Weiße Luftballons mit den guten Wünschen der Absolventen zogen zu später Stunde in den Nachthimmel, suchten sich ihren Weg in die große, weite Welt, genauso wie die Abiturienten es bald tun werden. Stolze Eltern am Ballabend, Chiffonträume in rot, nachtblau oder Meerjungenfrauen-Grün oder schicker schwarzer Anzug – da staunte nicht nur Schulleiter Carsten Hansen, ob des Aussehens der Abiturienten, die sich einen dramatischen Auftritt mit ihrem Einlauf in den Kursaal zur Filmmusik von Harry Potter gönnten.

Mit dem Abiturmotto und dem Begriff „Muggeln“ aus den Harry-Potter-Filmen schien Schulleiter Hansen eher weniger anfangen zu können, denn laut Duden bedeute das Wort, keine Kenntnis zu haben. Dem widersprach Hansen in seiner Rede: „Sie verfügen über Sozialkompetenz, wurden in den Werten unserer demokratischen Gesellschaft geschult. Mit diesem Rüstzeug ausgestattet, können sie in die Welt hinaus, als kritische, mündige, mit dem höchsten schulischen Bildungsabschluss versehene Bürger, die komplexen Herausforderungen der Zukunft angehen. Die Welt steht Ihnen offen, formen Sie ein Kunstwerk aus Ihrem Leben.“

Elternbeirat Eike Wiesner bezeichnete das Abitur als "Eintrittskarte ohne Verfallsdatum". Er überreichte Schülersprecherin Katharina Bäumle den Preis des Elternbeirats für besonderes soziales Engagement für die Schule. Schulleiter Carsten Hansen und der stellvertretende Schulleiter Bernd Rieckmann überreichten den Abiturienten die Zeugnisse. Die Absolventen feierten ihren Abschluss mit einem bunten Showprogramm: Der Musikkurs zeigte Kostproben seines Könnens, ebenso Scheffelquintett und Chor. Cornelia Erk, Maximilian Schuchter, Janosch Benz und Lukas Bernhard untermalten musikalisch die Bildershow der Abiturienten. Mit „Photograph“ von Ed Sheeran begeisterten sie Abiturienten und Ballbesucher.

Benedikt Brandt und Pit Weber hinterfragten in ihrer launigen Schülerrede, was Nützliches während der Schulzeit gelernt worden sei. Beispielsweise könne man immer noch keine Autos reparieren. Angst hätten sie vor dem Unbekannten und es gebe derzeit eine ganze Menge, vor dem man Angst haben kann, gestand Benedikt Brandt. Mit seinem komischen Auftritt unter den Klängen des Radetzky-Marsches hatte der Sportkurs definitiv die Lacher auf seiner Seite. Danach bildete der gemeinsame Auftritt aller Abiturienten als Chor, gewidmet den Eltern für ihre jahrelange Unterstützung, mit „Oft gefragt“ den krönenden Abschluss.

Die Preisträger