Bad Säckingen 10 000 Euro Nachnahmegebühren kassiert: Gericht verurteilt Zusteller wegen Unterschlagung

Wegen Unterschlagung in 31 Fällen verurteilte Richter Rupert Stork einen ehemaligen Zusteller, der Nachnahmegebühren im Wert von fast 10 000 Euro für sich behalten haben soll, zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 50 Euro.

Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Carolin Schandelmaier, hatte für eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und einer Schadenswiedergutmachung von fast 10 000 Euro plädiert, Verteidiger Urs Gronenberg dagegen für einen Freispruch. Der 36-jährige, der bis zuletzt auf seiner Unschuld bestanden hatte, hatte damals einige Monate als Zusteller in Laufenburg, Wehr und Schwörstadt gearbeitet.

Er soll einmal Nachnahmesendungen als normale Pakte deklariert haben, aber das Geld von den Kunden kassiert und behalten haben und die Nachnahmegebühren für die anderen Pakete nicht ordnungsgemäß in dem dafür von der Post in Bad Säckingen vorgesehenen Mäppchen deponiert haben, sondern nach Dienstende leere Mäppchen abgegeben haben.

Diese werden dann in einen Tresor geworfen und am nächsten Morgen einem Kurier übergeben. Da die Post nur die Anzahl der Mäppchen aber nicht den Inhalt kontrolliere, sei der Verlust des Geldes am Anfang nicht aufgefallen. Erst bei einer routinemäßigen Kontrolle sei bemerkt worden, dass immer wieder Geldsummen aus dem Bezirk des Angeklagten fehlten.

Nur insgesamt vier Mitarbeiter der Post hätten Zugang zum Tresorschlüssel und zum Code des Tresors. Der Tresor selber würde jeden Morgen von zwei Mitarbeitern geöffnet, erklärte eine der Zeugen. Für die Staatsanwaltschaft kam nur der Angeklagte als Täter in Betracht.

Für den Verteidiger passte der Angeklagte nicht in das Täterbild. Dieser habe bereits früher als Zusteller gearbeitet und es habe keine Beanstandungen gegeben. Sein Mandant sei damals auch nicht gekündigt worden, sein Vertrag sei beendet gewesen. Er vermute das Geld sei verschwunden entweder vor dem Einwerfen der Mäppchen oder danach. Jeder der vier Personen hatte Zugang zum Tresor. Er schließe eine alternative Täterschaft nicht aus.

Ganz anders sah dies der vorsitzende Richter. Im Bezirk des Angeklagten sei viel Geld weggekommen. Zwei Personen hätten das Geld aus den Mäppchen des Angeklagten nehmen müssen um ihm zu schaden. Warum sollte ausgerechnet jemand dem Angeklagten schaden wollen? Das sei sehr unwahrscheinlich. Auch die Zentrale in Freiburg, wohin die Mäppchen geliefert wurden, könne man ausschließen. Das Personal dort sei sehr vertrauenswürdig. Als Täter übrig bleibe allein der Angeklagte. „Einmal ist immer das erste Mal“. Zu seinen Gunsten spreche, dass dies das erste Mal sei. Zu seinen Lasten, dass die Geldsumme doch sehr hoch sei.