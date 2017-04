Albbruck Ziele im Visier: Joey Kelly gibt wertvolle Tipps

Joey Kelly – bekannt durch die musikalischen Erfolge der Kelly-Familie, Unternehmer und Ausdauersportler – hat viele seiner Zeile erreicht. Wie er diese erreicht hat, stellt er in seinem Vortrag am Donnerstag, 6. April, in der Gemeindehalle Albbruck dar.

Albbruck (de) Yoey Kelly stellt am Donnerstag, 6. April, um 20 Uhr in seinem Vortrag "No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel" eine Reihe seiner Erfolge vor. Dabei hat er für die Zuhörer unterschiedlichsten Alters, denen bereits ab 19 Uhr in die Gemeindehalle Einlass gewährt wird, eine Reihe von Tipps dabei, die bei konsequenter Einhaltung und Selbstdisziplin zum Erfolg führen.

Der durch die musikalischen Erfolge der Kelly-Familie bekannt gewordene Künstler, Unternehmer und Ausdauersportler hat in der Vergangenheit mit großer Leidenschaft viele seiner Ziele erreicht. Er absolvierte über 100 Marathonläufe, Ultramarathons, Wüstenläufe und hat nicht nur bei den acht Iron-Man-Triathlons innerhalb eines Jahres Rekorde aufgestellt. Immer wieder steigerte er seine Ziele und körperlichen Herausforderungen. In knapp 18 Tagen hatte Joey Kelly auf einer Strecke von 900 Kilometern Deutschland von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze durchquert. Dabei war er bei seinem täglich mindestens 50 Kilometer bewältigten Fußmarsch ohne Geld unterwegs und hatte sich ausschließlich mit Essbarem ernährt, was ihm die Natur bot. Kurze Zeit später war die in zehn Tagen zum Südpol zurückgelegte 400 Kilometer lange Strecke bei Minustemperaturen bis 40 Grad eine weitere Herausforderung für das heute 45-jährige Multitalent. Joey Kelly ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des aktuellen Zeitgeschehens. Seine Erfahrungen als Extremsportler machte er in den entlegendsten Gegenden der Erde. Er der in seinen Vorträgen die Zuhörer an seiner sportlichen Lebensgeschichte teilhaben lässt, engagiert sich auch ehrenamtlich und im sozialen Bereich.

Diese Gedanken werden auch schon seit Jahren im Gewerbeverein Albbruck verfolgt. Immer wieder konnten mit den unterschiedlichen Events soziale Projekte in der Gemeinde Albbruck unterstützt werden. So soll es auch mit dem Reinerlös aus der Veranstaltung mit Joey Kelly sein.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank Hochrhein, Frisör Wolf in Albbruck und Schuhhaus Fricker in Dogern oder spätestens an der Abendkasse.