Albbruck Zeugenaufruf: 70-Jährige von Auto zu Boden geschleudert

Als eine 70-jährige Fußgängerin am Freitagmittag gegen 15.30 Uhr im Einmündungsbereich der Badstraße/Schulstraße in Albbruck die Fahrbahn überquerte, wurde sie von einem abbiegendem Auto angefahren und zu Boden geschleudert.

Der Pkw-Fahrer hielt sein Fahrzeug an und kümmerte sich kurz um die am Kopf verletzte Frau. Er half der Dame wieder auf die Beine und setzte anschließend seine Fahrt fort. Eine Zeugin eilte der Frau zu Hilfe und begleitete diese in eine nahegelegene Arztpraxis, von wo aus sie dann aufgrund ihrer Verletzung mit einem Rettungswagen in ein Spital eingeliefert wurde. Durch sofort eingeleitete Ermittlungen der Polizei war es möglich, den Fahrzeugführer noch am gleichen Abend festzustellen. Dieser bestätigte an der beschriebenen Örtlichkeit gewesen zu sein, schilderte jedoch das Geschehen gänzlich anders. Laut Polizei handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen dunkelblauen Peugeot mit Waldshuter-Kennzeichen. Die Polizei bitte Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizei in Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/8 31 60 zu melden.