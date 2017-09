Albbruck Zeltlager rund um das Thema Dschungel

Kinder suchen sich beim Zeltlager in Birndorf Tiernamen für ihre Gruppen und lernen viel über die Natur. Jeder übernimmt Aufgaben in der Gemeinschaft.

Vom Birndorfer Zeltlager sind die Kinder wieder heimgekehrt, die Betreuer sind wieder in den Alltag eingestiegen und die vielen Utensilien, die auch in diesem Jahr wieder nach Nöggenschwiel auf den Zeltplatz geschafft wurden, sind wieder aufgeräumt.

45 Jungen und Mädchen verbrachten "Im Dschungel" erlebnisreiche Tage, die sich bei den unterschiedlichsten Aktivitäten immer auch um die Natur, ihre Schönheiten, aber auch ihre Gefahren und den Schutz der Umwelt kümmerten. So stand auch in dem mit Pater Matthias gefeierten Lagergottesdienst die "Arche Noah" im Mittelpunkt. Auch die Kindergruppen hatten sich Namen von Tieren aus dem Regenwald zugelegt. Da waren Tiger und Panther unterwegs, Gorillas hatten Küchendienst, Schlangen mussten bestimmte Aufgaben übernehmen, Wölfe hielten Wache und Elefanten, Bären und Papageien brachten sich zusammen mit den Ameisen und Spinnen in der Gemeinschaft ein. Seit elf Jahren ist Theresia Winkler-Flügel für die Lagerleitung zuständig, die sie sich mit Sabine Schmidt teilte, die ebenfalls langjährige Erfahrung mitbrachte.

"Dank unserem größeren Betreuerschlüssel waren wir auf alle Eventualitäten besten vorbereitet", sagen die Frauen. So sei das Wetter besser gewesen als erwartet. Nur einmal musste der Notfallplan wegen eines angekündigten Sturms umgesetzt und für einige Stunden im Pfadfinderhaus ausgeharrt werden. Dies sei aber anschließend durch einen sternenklaren Himmel und das Beobachten von Sternschnuppen belohnt worden. "Das Zeltlager ist auch nach so langer Zeit immer noch interessant", waren sich Theresia Winkler-Flügel und ihr Team einig.

Auch das Küchenteam habe seine täglich neuen Herausforderung bestens gemeistert. Allein am Wandertag wurden 160 Hamburger verspeist, 15 Kilogramm Pommes frites, 70 Schnitzel und jede Menge Salat landeten neben vielen anderen leckeren Gerichten über die Tage auf den Tellern der Jungen und Mädchen, die allein zum Frühstück schon bis zu acht Laibe Brot verbrauchten. Die kleine Rebecca erinnert sich begeistert: "Im Laufe des Nachmittags gab es jeden Tag Kuchen." Immerhin hatten die Eltern mit mehr als 40 Exemplaren für stetigen Nachschub gesorgt. Trotz aller Wachsamkeit war es zu sechs "Überfällen" gekommen, bei denen glücklicherweise nur einmal die Fahne entwendet und von den Kindern mit verschiedenen Liedern wieder ausgelöst werden konnte.