Albbruck Wechsel an der Spitze der Bucher Guggenmusik: Alexandra Huber jetzt Vorsitzende

Die Guggi-Bucher ziehen positive Bilanz und wählen Alexandra Huber zur neuen Vorsitzenden, die Mathias Ebner ablöst. Im kommenden Jahr feiern die Guggenmusiker ihr 35-jähriges Bestehen mit einem großen Narrentreffen.

Buch (de) In der Hauptversammlung der Guggi-Bucher brachten die Neuwahlen verschiedene Veränderungen im Vorstandsteam. An der Spitze der Bucher Guggenmusik hat Alexandra Huber als Vorsitzende die Verantwortung übernommen. Ihr zur Seite steht der bisherige Stellvertreter Mathias Schäfer. Neuer Vereinskassier ist Patrick Gäng und neue Schriftführerin Eva Nussbaumer. Zu Beisitzern gewählt wurden: Manuel Schmidle, Michael Falk, Martin Schupp und Melanie Rotzinger.

Der Verein zählt derzeit 60 Aktive und 49 Passivmitglieder. Ins Probejahr aufgenommen wurden Mareike Bauer, Johannes fleck, Alisa Kuder, Leonie Probst, Nina Schäuble und Theresa Ebner. Mit ihnen konnte die Zahl der Austritte langjähriger Mitglieder kompensiert werden. Diese äußerten aber übereinstimmend ihre Bereitschaft am anstehenden 35. Vereinsbestehens, das mit dem Narrentreffen am 20. Januar 2018 gefeiert werden wird, tatkräftig den Verein zu unterstützen. Im Rückblick des bisherigen Vorsitzenden Mathias Ebner stand der zum 3. Mal veranstaltete "Eisprung" als der auch an Arbeit umfangreichste Anlass im Mittelpunkt. Über 300 Gäste mehr waren dabei gezählt worden. Trotz weniger Helfer, deren Zahl sich beim kommenden Narrentreffen unbedingt erhöhen sollte, habe der Auf- und Abbau gut funktioniert. Aus den von Eva Nussbaumer und Melanie Probst Protokollauszügen kamen das Probenwochenende in Herrischried, das beim Publikum sehr gut angekommene Narrenbaumstellen und die erstmals seit Vereinsgründung stattgefundene offene Probe zur Sprache. Als Narrenvereinigung mit den übrigen Fastnachtsvereinen aus der Gemeinde Albbruck waren die "Guggi-Bucher" beim Narrentreffen in Dogern dabei.

Allgemein positiv sei das Erscheinungsbild im neuen Kostüm aufgenommen worden. Dank der Unterstützung durch Spender, die Gemeinde und den Mehreinnahmen bei der eigenen Veranstaltung konnte Selina Müller von einem ausgeglichenen Rechnungsergebnis berichten. "Dank dem Votum der Zeitungsleser und der 3000 Euro, die aus der Aktion vom SÜDKURIER und der Sparkasse Hochrhein in die Vereinskasse flossen können neue Schminkutensilien angeschafft werden," freute sich Vorsitzende Alexandra Huber.