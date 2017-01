Albbruck Wathek Matti berichtet beim Birndorfer Frauenfrühstück von der Flüchtlingsarbeit

Der gelernte Diakon sieht menschliche Anerkennung gegenüber Flüchtlingen als einen wichtigen Faktor an. Denn die Flüchtlinge, die alles zurückgelassen haben, was ihnen lieb ist, würden sich hier wie Obdachlose fühlen.

Birndorf (de) Die Katholische Frauengemeinschaft Birndorf widmet sich in ihren Aktivitäten den vielfältigsten Themen. Ebenso werden die unterschiedlichsten Projekte von den Frauen unterstützt. Dabei wird weder das Thema "Flüchtlinge" ausgelassen, noch übersehen, dass Wathek Matti für die Unterstützung sozialer Arbeit in seiner früheren Heimat im Irak ohne zusätzliches Geld nicht auskommt.

Viele Frauen waren in den Birndorfer Bürgersaal gekommen, und jede Einzelne konnte sich am Ende des Vortrages von Wathek Matti die persönliche Antwort auf die Frage geben: "Flüchtlinge – bringen sie uns Segen?" Dabei verzichtete der ausgebildete Diakon auf die Bewertung politischer Entscheidungen zu den Flüchtlingsfragen und -zahlen. Vielmehr beleuchtete er das Zusammenleben der Einheimischen mit den Fremden, deren Situation er selbst erlebt hatte. Der heute 46-Jährige hatte 2001 seine Heimat, Familie, Jugend, Arbeit und Kirche zurückgelassen um nicht zum Kriegsdienst eingezogen und zum Töten gezwungen zu werden.

So wie er damals ohne jede Kenntnisse nach Deutschland kam, würden sich auch die Flüchtlinge heute als Analphabeten fühlen. Sie, die in Sicherheit leben wollen, brauchten die Unterstützung und Hilfe für einen Neuanfang. Dabei sei menschliche Anerkennung viel wichtiger als finanzielle Unterstützung. So wie auch er anfangs in dem fremden Land gefangen von den inneren und äußeren Ängsten gewesen sei, so fühlten sich die Flüchtlinge geprägt von dem Erlebten, als Obdachlose.

Wer den Betroffenen als Nachbar, Arbeitskollege oder Mitschüler helfen möchte, sich hier wohl zu fühlen, müsse bereit sein, zuzuhören und den Menschen Wertschätzung entgegenzubringen. "Helfen und Geben bringt Freude, die man nicht kaufen kann", so Wathek Matti, der darin den Segen im Umgang mit den Flüchtlingen sieht. Für viele sei der Verlust der zurückgelassenen Familie die größte Belastung.

Eindrucksvolle Bilder verdeutlichten, wie die Spende der Frauengemeinschaft ihre Verwendung in einer von vielen Menschen aller Generationen überfüllten Flüchtlingsunterkunft im Irak fand.