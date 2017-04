Albbruck Vorstand formiert sich neu: Dreierteam leitet nun SV Buch

Eine Satzungsänderung macht Dreierspitze möglich. Rainer Kuttruff, Klaus Eckert und Dennys Martini lösen Vorsitzenden Kurt Eckert ab. Neben den sportlichen Leistungen steht der Sportplatzbau im Mittelpunkt der Bilanz.

Buch – Neu formiert hat sich das Vorstandsteam von SV Buch. Den Wahlen voraus gegangen war eine von den Mitgliedern einstimmig angenommene Satzungsänderung. Entsprechend dieser stehen an der Vereinsspitze jetzt bis zu drei gleichberechtigte Vorsitzende. Zudem ist neu geregelt, dass die Beschlussfähigkeit in der Hauptversammlung nicht mehr von der Zahl der Anwesenden abhängig ist. Präzisiert wurde auch der Wahlmodus innerhalb des rollierenden Systems und der Verzicht eines zweiten Kassiers festgeschrieben. Zum Vorsitzenden mit der Zuständigkeit für das Vereinswesen wurde Rainer Kuttruff gewählt. Für die Infrastruktur und für Bauvorhaben zuständig ist Klaus Eckert und Dennys Martini kümmert sich um den sportlichen Bereich. Neuer Schriftführer ist Pasqual Pecoraro. Zum neuen Jugendleiter wurde Jürgen Eckert gewählt und die Beisitzer sind Adrian Spitz, Stefan Kalt, Axel Schupp und Florian Damm.

Neben den sportlichen Leistungen stand der Sportplatzbau im Mittelpunkt des Vereinsgeschehens. Dabei galt der besondere Dank des bisherigen Vorsitzenden Kurt Eckert dem FC Schachen und dem SV Unteralpfen für die Möglichkeit auf ihren Anlagen Spiele auszutragen. Neben den enormen Kosten, von denen der Verein nach Abzug des gemeindlichen Zuschusses und der Förderung durch den Sportbund in gleicher Höhe noch 35 300 Euro zu tragen hat und hier für ein zinsloses Darlehen von der Gemeinde in Höhe von 30 000 Euro erhalten hat, haben für diese enorme Hausforderung 60 Personen insgesamt 1300 Arbeitsstunden geleistet. Mit dem ersten Spiel am 6. Mai auf dem neuen Platz hofft man, dass, die um 40 Prozent geringeren Umsätze und die um 32 Prozent rückläufigen Eintrittsgelder wieder ansteigen.

Von der "besten Saison aller Zeiten dem 7. Platz mit 44 Punkten in der Bezirksliga" sprachen Axel Schupp und Dennys Martini. Um den Erfolg zu sichern, brauche es immer auch eine zweite Mannschaft, so Florian Vogelbacher. Als Jugendleiter lobte er die Zusammenarbeit mit den SV Albbruck. In den Spielgemeinschaften kommen immerhin 28 von insgesamt 94 Jugendliche vom SV Buch. Deshalb sei es auch ganz wichtig, dass sich vereinseigene Jugendtrainer und Schiedsrichter in die Jugendarbeit einklinken.

"Nicht nur auf dem Platz, sondern die Kameradschaft im Verein, und der gezeigte Manpower sind die Stärken vom SV Buch", so Gemeinderat Stefan Marder. Es wurde nicht nur die Platzsanierung geschultert, sondern gemeinsam eine um 1600 Quadratmeter größer gewordene Sportstätte geschaffen, wie Kurt Eckert bei seinem Abschied von der Vereinsspitze betonte.