Albbruck Vorarbeiten für den Abriss der alten Brücke in Abbruck

Die Deutsche Bahn hält an ihrem Zeitplan fest. Die Vorarbeiten für die Einrichtung der Baustelle zum Abriss der alten Rheinbrücke laufen ungeachtet der Eingabe an den Petitionsausschuss durch die Bürgerinitiative für den Erhalt des 161 Jahre alten Bauwerks. Betreut wird die Brückenbaustelle von einem Immissionsschutzbeauftragten, der die Einhaltung der bestehenden Lärmvorschriften kontrolliert.

Albbruck – Ungeachtet der Eingabe an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages durch die Bürgerinitiative für den Erhalt der 161 Jahre alten Eisenbahnbrücke in Albbruck, schreitet die DB Netz AG gemäß ihrem Zeitplan mit den Arbeiten zum Abriss voran. Nach dem vor Monaten am westlichen Albufer bereits die alten Bäume verschwunden sind, wurden jetzt die Arbeiten zur Baustelleneinrichtung fortgesetzt.

Die Albuferstraße ist nunmehr bis voraussichtlich Ende Juli über eine Ampelregelung nur einspurig befahrbar. Wie die Bahn in ihrer Mitteilung an die Einwohnerschaft mitteilt, wird ab Dienstag, 1. August, in Abstimmung mit dem Landratsamt eine Einbahnstraßenregelung für die Albuferstraße und Kirchstraße bis zur Ecke Rheinstraße ausgewiesen. Für die Baustelleineinrichtungs- und Lagerfläche sind der Freiraum an der Alten Landstraße neben der bestehenden Bücke sowie das Gelände der ehemaligen Papierfabrik und das Brachland hinter dem Gasthaus „Lamm“ vorgesehen.

Bis Juli soll die Arbeitsebene über die Alb erstellt und die Alb-Verrohrung erfolgen. Vom 22. bis 31. August ist die erste Sperrung der Bahnstrecke geplant, um den Einsatz von Großbohrgeräten zu ermöglichen.

„Das wird ohne Lärmbelästigung nicht realisierbar sein“, so die Bahn. Dies gelte auch während der Aushub- und Baugrubenarbeiten in den Monaten September bis Dezember. „Während dieser Streckensperrung wird rund um die Uhr gearbeitet, also auch während der Nachstunden“, so die Bahn. Es wird zugesichert, dass mit den unmittelbar betroffenen Anwohnern das Gespräch gesucht und die Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Ersatzwohnraum geklärt werden soll.

Bis Ende des ersten Halbjahres 2018 soll das neue Bauwerk erstellt werden. Im Zuge einer weiteren Streckensperrung vom 26. Juli bis 10. September 2018 soll dann – wiederum in Tag- und Nachtarbeit – die bestehende Gewölbebrücke abgerissen und die neue Brücke eingeschoben werden.

Bis Herbst 2019 wird sollen die neuen Stützwände und die Rekultivierungsarbeiten fertig sein.

Baulärm

Betreut wird die Brückenbaustelle von einem Immissionsschutzbeauftragten, der die Einhaltung der bestehenden Lärmvorschriften kontrolliert. Zu den üblichen Bürozeiten ist Projektleiter Menes Khalil-Meister unter Telefon 0721/938 64 53 oder per Mail (menes-khalil-meister@deutschebahn.com) erreichbar; Projektingenieurin Nadine Suttheimer unter Telefon 0721/938 65 14 oder per E-Mail ( nadine.suttheimer@duetschebahn.com).