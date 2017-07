Albbruck Von Albbruck aus startete Bernhard Brenner seine Karriere bei Airbus Defence & Space

Bernhard Brenner leitet den Vertrieb bei Airbus Defence & Space, der Airbus-Sparte für militärische Luftfahrt sowie militärische und zivile Raumfahrt. Der 53-jährige Albbrucker ist überzeugter Europäer.

„Für mich ist Airbus das funktionierende Europa“, sagt Bernhard Brenner. Der 53-Jährige stammt aus Albbruck und leitet den Vertrieb von Airbus Defence & Space, einer Division des Unternehmens Airbus, spezialisiert auf militärische Luftfahrt sowie militärische und zivile Raumfahrt. Hier werden in verschiedenen europäischen Ländern Systeme wie das Transportflugzeug Airbus A400M, das Mehrzweckkampfflugzeug Eurofighter, die Ariane-Trägerrakete und Produkte für die Cybersicherheit entwickelt.

Brenner absolvierte von 1974 bis 1983 das Hochrhein-Gymnasium in Waldshut. Neben der Schule prägten seinen Alltag die Zeit mit Freunden am Dreispitz, Ferienjobs als Schichtarbeiter in der Papierfabrik und Fußball beim SV Albbruck. Luft- und Raumfahrt waren damals noch kein Thema. Die Begeisterung dafür entwickelte er während des Studiums des Wirtschafts-Ingenieurswesens in Karlsruhe. Den überzeugten Europäer begeisterte schon immer die wachsende Zusammenarbeit zwischen Nationen und Unternehmen. Zu diesem Thema promovierte er an der französischen Universität Marseille im Bereich Wirtschaftswissenschaften.

„Das fand ich eine total spannende Sache, dass man als Ingenieur Akteur in der Luft- und Raumfahrt auf europäischer und weltweiter Ebene sein kann“, so Brenner. Den Titel „Doctor Europeus“ erhielt er mit Auszeichnung. Nach wenigen Jahren bei einer Unternehmensberatung in Karlsruhe begann bereits seine Karriere bei Airbus. Dort hatte er verschiedene Positionen in Marketing und Vertrieb in München, Rom und Paris inne. 1999 übernahm Bernhard Brenner Leitungsfunktionen im Bereich Vertrieb, Marketing und Kommunikation von Eurocopter im französischen Marignane und widmete sich fortan dem Vertrieb von Hubschraubern.

Nach fünf Jahren begannen Brenners globales Engagement und seine Zeit als Vielflieger. 2004 wurde er als CEO von Eurocopter Chile nach Südamerika berufen. Dort war er auch in Argentinien, Peru, Bolivien und Uruguay für verschiedene Bereiche des Vertriebs zuständig. Ende 2008 ging es auf die entgegengesetzte Seite des Planeten: Von Singapur aus steuerte Brenner den Vertrieb von Eurocopter Südostasien für 15 Länder in der Region. Zeitgleich war er im Aufsichtsrat mehrerer Tochterunternehmen in Singapur, Thailand, Indonesien und auf den Philippinen. Während seiner Auslandsaufhalte ließ Bernhard Brenner den Kontakt zu seiner Heimat nie abreißen.

Immer wieder kehrte er zurück in seine Heimat, wo er noch immer Freundschaften pflegt. Gutes Tannenzäpfle und Brezeln, wie im heimatlichen Südschwarzwald, kriege man sonst nirgendwo auf der Welt richtig hin, sagt er. „Es ist immer etwas Besonderes, hier zu sein, den Rhein zu riechen, in der Alb zu baden oder ins Waldshuter oder Albbrucker Schwimmbad zu gehen.“

2013 kam er seiner Heimat schließlich wieder dauerhaft näher, als er in Toulouse die Leitung des Intelligence Business Clusters von Airbus Defence & Space übernahm. Nun ist Brenner erneut die Karriereleiter eine Stufe nach oben geklettert und nach Deutschland zurückgekehrt. Seit März 2017 ist er Leiter des Bereichs Vertrieb und Marketing in dem weltweit operierenden Unternehmen. Er arbeitet heute in München im selben Gebäude, in dem er 1993 bei Airbus angefangen hat.