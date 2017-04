Albbruck Vince Ebert würzt in seinem Programm Wissen mit Humor

Vince Ebert würzt in seinem Programm Wissen mit Humor

Wissenschafts-Kabarettist Vince Ebert unterhält die Gäste in Albbruck bei seinem Auftritt zum Jubiläum 150 Jahre Volksbank Hochrhein.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Volksbank Hochrhein hat im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe zum 150-jährigen Bestehen den Wissenschafts-Kabarettisten Vince Ebert zu einem Mitgliederabend in die Gemeindehalle Albbruck eingeladen. Ebert ist vor allem durch das Fernsehen als Moderator von „Wissen vor acht“ und durch seine humoristischen Auftritte mit Eckart von Hirschhausen sowie in Kabarettsendungen bekannt. „Dies ist unser Dank an Sie für Ihre Treue zu unserer Genossenschaft“, sagte Klaus-Dieter Ritz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hochrhein, bei der Begrüßung des Publikums.

Vince Ebert (48) – schlank, groß und im eleganten Sakko – ist studierter Physiker und war anschließend Unternehmensberater, bis er seit 1998 ins Kabarett-Geschäft wechselte. In Albbruck trat er mit seinem neuen Programm „Zukunft is the Future“ auf. Und er kam nicht allein: Mit ihm auf der Bühne war „meine elektrische Rechentafel“ – ein Touch-Monitor, mit dem er teils heftig und teils fast zärtlich korrespondierte. Denn bei Berührung kamen nicht nur anschauliche Bilder zur Illustration, sondern auch eine liebenswürdige Frauenstimme, die er mit „Val“ anredete. Dies sei die Stimme seiner Frau Valerie, wie er dem Publikum im Laufe des Abends verriet, die ihm außer Fakten und Bildern auch schon mal ein Herz auf den Bildschirm zauberte.

Es wurde ein außergewöhnlicher, geistreicher und höchst amüsanter Kabarettabend. Eberts Thema war die Erkundung der Welt von morgen, während er leichtfüßig auf seiner eingeblendeten Zeittafel zurück in die Vergangenheit und voraus in die Zukunft sprang. Dabei vermittelte er viel Wissen mit einer gehörigen Portion Humor. Ebert philosophierte unter anderem über die Evolutionstheorie und über Partnersuche-Portale, über Datenbanken, medizinische Möglichkeiten und menschliche Beziehungen („Die sind am kompliziertesten.“). Und spätestens da kommt auch immer wieder seine Frau ins Spiel: „Ich habe da einen Ehetipp, mit dem ich immer gut gefahren bin: Wenn du falsch liegst, gib es zu. Wenn du richtig liegst, halt die Klappe.“

Die Mischung aus geballtem Wissen und humorvollen Seitenhieben – gegen Staus, das Dschungelcamp und die Deutsche Bahn – kommt an. Vince Ebert hat eine Botschaft: „Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Aber wir können uns verändern – mit unserem Erfindungsreichtum und unserer Risikobereitschaft. Verändern auch Sie sich.“ Großer Beifall war ihm sicher.

Vince Ebert tritt mit seinem Programm noch einmal am Donnerstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr in der Bonndorfer Stadthalle auf.