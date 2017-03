Albbruck Unteralpfener Landfrauen: Erfolgreich mit originellen Taschen

Unteralpfener Landfrauen sind vielfältig aktiv. 5000 Euro kommen bei Nähprojekt für Kinderspielplatz zusammen. Bei der nächsten Aktion am 9. April präsentieren die Landfrauen ihre neue Einheitskleidung.

Unteralpfen (de) Gut aufgestellt sind die Unteralpfener Landfrauen. Seniorinnen und junge Mitglieder fühlen sich nebeneinander wohl und bringen sich stets in die einzelnen Aktivitäten ein. Zu diesen zählten im vergangenen Jahr vor allem das Taschenprojekt, aus dem der Gemeinde 5000 Euro für die Anlage eines Kinderspielplatzes beim Unteralpfener Sportplatz zur Verfügung gestellt wurden. Gemeinderat Daniel Moser dankte der Vereinsvorsitzenden Marianne Rüd und ihrem Team für das Engagement für die Dorfgemeinschaft. Das vielseitige Angebot sei mit ein Grund, dass immer wieder jüngere Frauen sich vom Vereinsgeschehen angezogen fühlten. Über dieses berichtete die stellvertretende Vorsitzende Erika Moser und stellte dabei mit Sonja Schlosser und Rosemarie Knoblauch zwei neue Landfrauen vor. Kassiererin Christa Berger hatte gut gewirtschaftet und dank der verschiedenen Einsätze zu denen das "Dünnefäscht" im August zu den ertragreichen zählt, auch ein positives Ergebnis erreicht.

Mit vielen ausdrucksvollen Bildern hatte Schriftführerin Raphaela Biermann in ihrer Powerpointpräsentation das Jahr nochmals Revue passieren lassen. Dies war auch für die älteren Vereinsmitglieder die ideale Möglichkeit, zumindest visuell an den Aktivitäten teilhaben zu können. Nach dem gemeinsamen Essen und den üblichen Regularien kam dann bei der Anprobe der neuen Landfrauen-T-Shirts so richtig Trubel auf. Es wurde ausgewählt und anprobiert und beschlossen, dass die neue Einheitskleidung bei der nächsten Aktion der Unteralpfener Landfrauen am 9. April beim Tag der offenen Tür bei der Firma Ligno Trend in Bannholz gleich ausgeführt werden soll. Dort werden die Landfrauen wieder ihre leckeren Dünnen anbieten.