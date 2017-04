Kreis Waldshut Trotz Sperrung: Im Albtal wird saubergemacht

Seit fast zwei Jahren ist die Albtalstraße zwischen Hohenfels und Tiefenstein gesperrt. Da die Straße dennoch in einem ordentlichen Zustand erhalten werden soll, hat die Straßenmeisterei auf dem gesperrten Abschnitt den Frühjahrsputz absolviert. Dabei stand die Sicherheit der Mitarbeiter im Vordergrund.

Kreis Waldshut – Die Straßenmeisterei hat in den vergangenen Tagen die notwendigen Unterhaltungsarbeiten auf dem gesperrten Abschnitt der Landesstraße 154 im Albtal erledigt. Darüber informiert das Landratsamt Waldshut in einer Pressemitteilung. Dabei wurden Brombeerranken und andere in die Fahrbahn wuchernde Pflanzen entfernt, Laub und Steine wurden zusammengekehrt und entfernt, die Entwässerungsrinnen wurden gereinigt und die Entwässerungsleitungen auf Durchgängigkeit geprüft und, soweit notwendig, gespült. Diese Unterhaltungsarbeiten sollen unter anderem verhindern, dass der Straßenkörper durch unkontrolliert abfließendes Wasser Schaden nimmt oder von Wurzelwerk aufgebrochen wird.

„Wir wollen die Albtalstraße in einem ordentlichen Zustand erhalten, auch wenn diese derzeit gesperrt ist“, wird Landrat Martin Kistler in der Pressemitteilung zitiert. „Es ist für mich selbstverständlich, dass die notwendigen Schritte zur Sicherung und zum Erhalt der Straße vorgenommen werden, zumal es unser gemeinsames Ziel ist, die Schritte für eine Wiederöffnung zusammen mit dem Regierungspräsidium Freiburg konsequent umzusetzen.“

Die Strecke zwischen Hohenfels und Tiefenstein ist nun seit nahezu zwei Jahren gesperrt. Nach wie vor bestehe ein hohes Risiko von Felsstürzen. Die Männer der Straßenmeisterei mussten bei den Arbeiten daher stets ein großes Augenmerk auf ihre eigene Sicherheit legen, heißt es in der Mitteilung abschließend.