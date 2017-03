Albbruck Touren für jeden Geschmack: Blick ins Programm des Schwarzwaldvereins

Schwarzwaldverein Albbruck hofft mit seinem Wanderprogramm, neue Mitglieder zu gewinnen.

Albbruck – Nach dem im vergangenen Jahr wetterbedingt lediglich eine Mittwochswanderung ausfallen musste, meinte es der Wettergott mit den Wanderern vom Albbrucker Schwarzwaldverein zum Jahresauftakt nicht so gnädig. Dennoch sind der Vorsitzende Joachim Weidler und seine Wanderführer optimistisch, dass möglichst viele Naturschönheiten erlebt und interessante Wanderziele erreicht werden können. Mit verschiedenen Höhepunkten, die das neue Jahresprogramm wieder abrunden, hofft man wieder neue Wanderer für den Schwarzwaldverein gewinnen zu können. Nach zwölf Abgängen und zwei Zugängen im Vorjahr liegt heute die Mitgliederzahl bei 143 Personen.

Zum Einstieg in das neue Vereinsjahr gibt es am kommenden Sonntag, 19. März, eine Halbtageswanderung auf den Klettgauer Höhen zum Kalten Wangen. Am 2. April ist eine Rundwanderung von Kandern über Egerten und den Planetenweg wieder zum Ausgangspunkt geplant. Zu einem ersten Höhepunkt zählt die Ostereiersuche am 17. April auf dem Wanderplatz in Schachen. Die erste Tageswanderung ist am 1. Mai auf dem Panoramaweg von St. Märgen nach St. Peter vorgesehen. Das Wanderextra findet am 6. Mai als Vogelstimmenexkursion im Mühlbachtal in Schachen statt. Am Ende der Muttertagswanderung am 14. Mai steht die Einkehr in der Spanferkelstube Gerteis in Rotzel auf dem Plan. Für die Wanderungen am 28. Mai und am 11. Juni ist der südliche Schwarzwald und der Drei Schluchtenpfad das Ziel. In Zöblen im Tannheimertal wird im Juli die Wanderwoche stattfinden. Ebenso sind in diesem Sommermonat Wanderungen um Nöggenschwiel und im Hotzenwald geplant.

Bei der Eröffnung des Albsteiges in Schachen wird der Schwarzwaldverein dabei sein und am 22. Juli zum Grillfest einladen. Im August geht es vom Bünz- und Reusstal in lauschige Jonental und während der Bergtour am 27. August auf drei möglichen Touren im Gotthardmassiv so richtig in die Höhe. Im September wird auf einem Teilstück des neuen Albsteiges gewandert.

Nach dem Jahresausflug mit bislang noch unbekanntem Ziel gibt es eine Wanderung auf dem Sipplinger Berg und auf dem heimischen Kulturwanderweg Estelberg. Zudem wird auf den Jura-Höhen gewandert ehe im November die Herbstwanderung mit Einkehr zur Metzgete stattfinden wird. In Stühlingen wird in der Schür die Ausstellung: „Das Leben ist kein Kinderspiel“ besucht werden. Traditionell findet die Adventsfeier im Gasthaus „Kranz“ in Schachen am 3. Dezember und die Jahresabschlusswanderung am 17. Dezember statt.