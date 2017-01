Albbruck Theatergruppe der katholischen Frauengemeinschaft sorgt für gute Unterhaltung

Jahresprogramm des Seniorenkreises St. Josef bietet viel Abwechslung. Theaternachmittag zum Auftakt kommt gut an.

Albbruck (de) Bei einem unterhaltsamen Nachmittag genossen die Besucher im vollbesetzten Bernhardsheim den Einstieg in das neue Jahresprogramm des Seniorenkreises St. Josef. Christian von Rosenberg sorgte für den musikalischen Rahmen während die Gäste auf ein gutes 2017 anstießen. Später standen die Theaterfrauen der katholischen Frauengemeinschaft aus Tiengen mit dem Stück "Der erste Preis" auf der Bühne. Wie schon so oft waren Irma Schuster, Roswitha Dörflinger, Rita Maximilian, Christa Boger und Dela Funk wieder in Hochform.

Stimmungskanonen des Frauenkreises Albbruck werden am 22. Februar bei der Seniorenfasnacht auf der Bühne stehen. Am 15. März gibt es nach einer Messfeier in der Pfarrkirche einen Vortrag von Pfarrer Bernhard Schneider aus Lenzburg zum Thema 600 Jahre Nikolaus von der Flühe".

Die erste Nachmittagsausfahrt steht am 26. April auf dem Programm und führt zum Teppichhaus Jordan in Tiengen. Dort werden vor dem Rundgang durch die Ausstellung Gerlinde und Julia Jordan in einem Film "Reise ins Paradies" ihre Eindrücke aus dem Iran schildern. Die Halbtagesausfahrt am 24. Mai führt ins Markgräflerland. Dort wird Schloss Bürgeln besichtigt und anschließend in Seefelden im Weingut Gunzenhauser eingekehrt.

Die Wallfahrt nach Todtmoos findet in diesem Jahr in etwas abgeändeter Form statt. Um 11 Uhr wird am 21. Juni Pfarrer Hans-Joachim Greulich mit den Senioren in der Wallfahrtskirche den Gottesdienst feiern. Nach dem Mittagessen ist eine Schiffsfahrt auf dem Schluchsee vorgesehen. Am 12. Juli führt der Halbtagesausflug nach Stein am Rhein wo das ehemalige Kloster St. Georg besichtigt wird. Anschließend geht es mit dem Schiff auf dem Rhein bis Schaffhausen und zum Abschluss zur Einkehr im Gasthaus "Feldeck" in Lauchringen.

Am Freitag, 8. September, ist die Tagesfahrt nach St. Märgen mit der Besichtigung des Klostermuseums. Ein Herbstfest mit Überraschungen steht am 11. Oktober im Bernhardsheim an. Am Mittwoch, 15. November, gibt es einen Vortrag über Ernährung mit Alexander Emmerich. Den Jahresabschluss bildet am 10. Dezember die vom katholischen Kirchenchor alljährlich gestaltete Adventsfeier.