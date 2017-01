Albbruck Theater und Musik des Männergesangvereins Frohsinn sorgen für einen kurzweiligen Abend in Birkingen

Der Männergesangverein Frohsinn und ein Kinderprojektchor bieten ein ansprechendes Programm. Das Theater im Anschluss sorgt für die humorvolle Komponente.

Gleich zweimal unterhielt der Männergesangverein Frohsinn Birkingen im vollbesetzten Birndorfer Bürgersaal die Besucher. Beim Lieder- und Theaterabend standen die Sänger mit ihrer Chorleiterin Andrea Bächle mit dem Kinderchor auf der Bühne. Die junge Truppe im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren, die sich als Projektchor unter der Leitung von Melanie Bächle zusammengefunden hatte, sang sich in die Herzen der Zuhörer.

Der Birkinger Gesangverein hatte sein Repertoire für den traditionellen Anlass mit modernen Liedern erweitert. Zudem präsentierte er sich in neuer Einheitskleidung optisch vorteilhaft . Eröffnet wurde das Programm mit einem von Melanie Bächle arrangierten "Jungle Bells" und "Ich wollte nie erwachsen sein". Nachdem sich der Nachwuchs verabschiedet hatte, bewies der MGV Frohsinn seine Vielseitigkeit. "You raise me up" war ebenso zu hören, wie die von Matthias Binkert mit dem Alphorn begleitete "Swiss Lady" . Nach "An Tagen wie diesen" konnten sich die Akteure auf der Bühne erst nach der mit viel Beifall geforderten Zugabe verabschieden.

Für verschiedene Sänger war dies nicht der endgültige Abschied von der Bühne. Sie schlüpften in ihre Theaterrollen und sorgten mit dem Dreiakter "Wunder, Zoff und Zunder" mit den Übrigen der vereinseigenen Theatergruppe für einen weiteren humorvollen Verlauf des Abends. Dabei liefen die Darsteller zur Hochform auf. Regisseur Richard Gerteis war eine hervorragende Besetzung gelungen, für deren Outfit erneut Waltraud Amann gesorgt hatte.