Albbruck TV Schachen: Gymnastikfrauen bereiten Claudia Strohm großen Bahnhof

Die Gymnastikfrauen des TV Schachen ehren ihre Vorturnerin. Seit 40 Jahren leitet sie Gruppe ohne Unterbrechung. Stete Weiterbildung als Erfolgsgeheimnis.

Schachen (de) Beim TV Schachen werden alljährlich langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Dass aber eine Übungsleiterin vier Jahrzehnte in den wöchentlichen Gymnastikstunden für ein abwechslungsreiches Programm sorgt, ist schon etwas ganz Besonderes. Vor 40 Jahren hatte sich Claudia Strohm bereit erklärt, die Nachfolge von Gertrud Enderle anzutreten, und hat diese Zusage bis heute eingehalten.

"Das war die beste Entscheidung, was unserer Gruppe passieren konnte und ein großer Gewinn für den Verein", versicherte Edith Ebi in der Jubiläumsturnstunde. In der 24-köpfigen Gymnastikgruppe sind noch einige Frauen von Beginn an mit dabei. Sie alle hoffen, dass Claudia Strohm noch lange ihre Gymnastikstunden am Montag leitet. Vier Jahrzehnte seien die Frauen gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. Sie hätten mit ihrer Claudia aber auch viele unvergessliche Stunden verbracht, hieß es jetzt im Dank an die agile Übungsleiterin. Sie hatte in der Vergangenheit immer wieder Weiterbildungen absolviert um das Fitnessprogramm und den Gesundheitssport stetig auszubauen und abwechslungsreiche und wohltuende Übungsstunden anbieten zu können. Jetzt hatten die Frauen eine etwas andere Turnstunde organisiert. Unter der Leitung von Carmen Fehr hatten sie zur Eröffnung der kleinen Jubiläumsfeier einen Tanz einstudiert und Claudia Strohm eine Bilderreise in Erinnerung an die unterschiedlichsten Aktivitäten überreicht. Darin gesammelt waren, aufnahmen von den Wanderungen, Ausflügen, Besichtigungen und geselligen Anlässen.