Albbruck Stock-Car-Club Albbruck zieht positive Bilanz

Stock-Car-Club Albbruck zieht positive Bilanz. Verein steckt viel Kraft in Jugendarbeit. Vorstandsduo ehrt langjährige Mitglieder.

Unteralpfen – Der Stock-Car-Club Albbruck ist mit 258 Mitgliedern der größte Autocrossverein in Deutschland. Nicht zuletzt wegen der erfolgreichen Jugendarbeit, die jetzt schon bis in die Reihen der Aktiven ihre Früchte trägt, können immer wieder Abgänge mehr als kompensiert werden.

In der Hauptversammlung brachten die Wahlen außer zwei neuen Beisitzern keine Veränderungen. Gemeinderat Daniel Moser, der gleichzeitig dem Club für das Engagement beim Spielplatzbau in Albbruck dankte, hatte als Wahlleiter eine leichte Aufgabe zu bewältigen. Bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Carlos Groß ebenso wie der zweite Rennleiter Dominik Nikolaus. Auch Stefan Erdmann behielt sein Amt als Vereinskassier. Zu den beiden Beisitzern Patrick Ebner und Markus Hilpert kamen Lydia Berger und Walter Kern neu hinzu. Neben Fabian Berger wird es mit Sandro Hoppe künftig in der technischen Abnahme einen zweiten Mann geben.

Vereinsvorsitzender Julian Gensig dankte vor allem auch Petra Wiedensohler und Peter Lüttin für ihr Engagement um die Vereinsjugend. „Ihr seid mit Herzblut bei der Sache. Es funktioniert einfach“. In diesem Jahr soll die Jugendklasse im 3-Nationen-Cup aufgenommen werden. 2016 waren einige Jugendliche vom Verein erstmals bei einem Rennen in Bure dabei. Zufrieden war der Vorsitzende vor allem auch mit dem vereinseigenen Autocross in Schachen mit insgesamt 227 Teilnehmern und den Platzierungen im 3-Nationen-Cup Markus Hilpert, Stefan Zettler, Christian Burger und Paul Marder zählten zu den Siegern. Daniel Kalt, Fabian Berger, Markus Kaiser, Dietmar Grambach, Maik Anhalt und Heiko Hansmann hatten die zweiten Plätze belegt. Zudem wurden fünf dritte und vier vierte Plätze erreicht.

Rennleiter Peter Lüttin hatte dankte allen, die sich auf besondere Weise auf dem Renngelände in Schachen eingebracht hatten und trotz der belastenden Hitze für optimale Verhältnisse gesorgt hatten. „Von der Fahrzeugabnahme bis zur Zeitnahme hatte in dem eingespielten Team alles bestens funktioniert“, so der Rennleiter Auch finanziell war man mit dem von Kassier Stefan Erdmann vorgetragenen Ergebnis zufrieden.

Geehrt wurden in der Hauptversammlung für ihre zehnjährige Vereinszugehörigkeit: Dominik Nikolaus, Fabian Berger, Benjamin Brey, Marc Bühler, Daniel Ebner, Patrick Ebner, Antonio Varlese.

Für 20-jährige Vereinstreue Oliver Stern und Hans-Peter Wörner. Neue Ehrenmitglieder sind: Christian Gäng, Walter Kern, Stephan und Claudia Nolden und Stefan Zettler.