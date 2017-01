Sternsinger tragen Segen in Albbruck in die Häuser

Aktion der Sternsinger in Albbruck.

Aktion der Sternsinger: Obwohl in der Pfarrei St. Josef Albbruck die Suche nach Sternsingern sich im Vorfeld wenig verheißungsvoll darstellte, waren am Ende doch noch drei Gruppen unterwegs, die den Dreikönigssegen in die Häuser trugen. Für sie hatte auch in diesem Jahr wieder Roswitha Arnold (hinten rechts) die Betreuung und notwendigen Fahrdienste übernommen.