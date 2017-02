Birndorf Startbereit für großes Narrentreffen in Birndorf

„Chälhuddle“ und „Salpeterer“ sind Gastgeber des großen Spektakels am 11. Februar in Birndorf.

Birndorf – Die Birndorfer "Chälhuddle" und die Birkinger "Salpeterer Pressband" stehen in den Startlöchern für ihr Narrentreffen am Samstag, 11. Februar. Mit dem Start vom Nachtumzug um 18.31 Uhr nimmt das närrische Spektakel seinen Lauf.

Nach dem vor einigen Jahren die "Narrenvereinigung Albbruck" aus der Taufe gehoben wurde, entwickeln sich seither die einzelnen Ortsteile wechselweise zu richtigen Narrennestern. In Schachen kamen die Narren um das Vereinsjubiläum zu feiern, im vergangenen Jahr entwickelte sich in Unteralpfen die Narrenparty zu einem großen Event und in diesem Jahr wollen die Birkinger und Birndorfer Narren all das Bisherige noch übertreffen. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen nicht nur beim närrischen Volk. Auch die einheimischen Vereine klinken sich in das Geschehen auf dem Birndorfer Kranzparkplatz und drum herum ein. Die Oldies der "Salpeterer", der Musikverein Birndorf, die katholische Frauengemeinschaft, die Aerobicfrauen Birkingen, der Kirchenchor und die Birndorfer Junggesellen, die durch ihr jährlich wiederkehrendes Estelbergfest genau wissen, wie man den größten Besucheransturm bewältigt, bieten an Ständen und Holzhäuschen viele kulinarische Genüsse an.

Während die Ortsdurchfahrt gesperrt und entsprechenden Parkmöglichkeiten am westlichen und östlichen Ortseingang ebenso zur Verfügung stehen wie aus Richtung Estelberg , wird sich der Umzug im "Breiteweg" formieren und in Richtung Einungsstraße in Bewegung setzen und sich schließlich auf dem zum Festgelände umfunktionierten Kranzparkplatz auflösen. Dort werden ab 20 Uhr bis Mitternacht neun Guggenmusiken für lautstarke Unterhaltung sorgen. Beim Umzug mit dabei sind außer den Gastgebern Narrenverein "Chälhuddle" und die "Salpeterer" Pressband" auch die Narrenzunft "Alb Gaischter" aus Albbruck, die "Guggi Bucher", die "Haselnüss" Unteralpfen, die "Holzöpfelschränzer" aus Schachen, Narrenzunft "Wiischmöckcher" Dogern. "Höllbachgeiser" Rotzingen, der Narrenverein "Hermännle" aus Eschbach, Oberwihler "Hexengugger", "Höllenknechte" aus Hochsal, "Städtlifäger" aus dem schweizerischen Klingnau, Laufenburger "Löwen", "Chrutschlämpe Zunft", Rüsswihl, "Stadthäxe" Laufenburg, "Stadtbachschränzer" Tiengen, "Scholleriiiter" Bad Säckingen, "Katastrophen Orchester" Gündelwangen, "Enzebächle Füchse" Binzgen, "Waldstadtfäger" Waldshut und "Böötle Capitanos".