Albbruck Sprengungenim Neubaugebiet Breitmoos II

Albbruck (tao) Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Breitmoos II“ sind ins Stocken geraten. Grund ist die felsige Bodenbeschaffenheit: Die Bagger kommen bei den Aushubarbeiten für die Kanäle und Leitungen nur noch zentimeterweise voran. Zwar habe man im Vorfeld mit einem felsigen Untergrund gerechnet, „aber nicht in dieser harten und massiven Form“, so Bürgermeister Stefan Kaiser im Gemeinderat. Auch nach wochenlangen Arbeiten mit schwerem Gerät und Spitzmeißel, die von der Baufirma Weber aus Laufenburg geleistet wurden, seien keine nennenswerten Fortschritte erzielt worden. Daher habe man sich nun entschlossen, den Weg in kleinen Einheiten von einer Spezialfirma freisprengen zu lassen. Das alles ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden. So akzeptierte der Gemeinderat einen Nachtrag an die Firma Weber in Höhe von 30 000 Euro. Außerdem muss für die geplanten Sprengarbeiten ein Beweissicherungsverfahren für die benachbarten Gebäude in der „Oberen Sonnhalde“ durch einen Sachverständigen durchgeführt werden, um eventuelle Schäden abgleichen zu können. Die Kosten dafür bezifferte Ortsbaumeister Markus Strittmatter mit 4000 Euro. Gespräche mit den Anliegern wurden inzwischen geführt. Ein Kostenvoranschlag für die Sprengarbeiten lag in der Sitzung noch nicht vor.