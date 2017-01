Albbruck Sportfischerverein Waldshut und Umgebung freut sich über Zuwachs

17 neue Mitglieder treten im vergangenen Jahr dem Verein bei. Ehrung für langjährige Mitglieder. Vorbereitungslehrgang für Fischerprüfung am 15.März.

Traditionsgemäß tagte der Sportfischerverein Waldshut und Umgebung bei seiner Hauptversammlung im Albbrucker Feuerwehrgerätehaus. Immerhin waren von den aktuell gezählten 276 Vereinsmitgliedern 139 anwesend. Vorsitzender Gerd Albietz freute sich, dass die Zahl der Aktiven im letzten Jahr um 17 Neuzugänge gesteigert werden konnte. Auch die Passivmitglieder hatten um vier weitere zugenommen. In der Versammlung geehrt werden konnten für ihre Vereinstreue Erich Baumgartner für 50 Jahre, Hans-Peter Schneider für 40 Jahre und in Abwesenheit Kurt Schuster für die gleiche Zeit und für 25 Jahre Matthias Althammer, der seit 20 Jahren Jugendwart ist, Thomas Kaplan und der nicht anwesende Marc Schöpf.

Neben dem Königsfischen, an dem Walter Jehle zum zweiten Mal in Folge die traditionelle Fischerkette erhielt, waren zwei weitere Vereinsfischen durchgeführt worden. Zudem fand das Kameradschaftsfischen zwischen befreundeten Anglernvereinen statt. Im Rückblick auf das gut verlaufene Fischerfest wurde der mangelnde Arbeitseifer verschiedener Mitglieder getadelt. Ihnen gegenüber stand aber auch eine große Zahl von Petrijüngern, die sich weit über das übliche Maß engagiert hatten. "Die Jahreskarte kostet 25 Euro plus sieben Arbeitsstunden", lautete die klare Ansage des Vorstandes, der sich vorbehält, bei Nichteinhaltung den fehlenden Betrag einzufordern. Nach dem die erste "Rheinputzete" zwischen Albbruck bis Dogern ein voller Erfolg war, soll diese in diesem Jahr wiederholt werden.

Hervorragende Arbeit hatten die beiden Weiherwarte Stephan Venditti und Thomas Zimmermann geleistet. Das Team der fünf "Futterer", das 365 Tage im Jahr für das Wohlbefinden der Fische sorgt, bekommt ein neues Mitglied. Die Untersuchungen westlich des Kernkraftwerks Leibstadt brachten keine wesentlichen Veränderung gegenüber den Vorjahren und weiterhin das Fazit: "Der Verzehr der Fische ist unbedenklich."

Über ein erfreuliches Jahresergebnis berichtete Kassier Michael Stadler. Ähnlich, wie 2016 Kosten für die Weiheranlage anfielen, ist in diesem Jahr mit Ausgaben für Arbeiten an der Fischerhütte zu rechnen. Zudem werden Anschaffungen für die anstehende Fischerprüfung unumgänglich sein. Am 15. März startet der Prüfungsvorbereitungslehrgang. Im Blick auf die kommenden Monate wurde neben den Arbeitseinsätzen am Wasser auch die Arbeit am "Fischerhütten-Weg" genannt. "Auch künftig kämpfen wir an Eurer Seite", versicherte Gerd Albietz dem Kantonalen Fischereipräsidenten Kurt Braun als dieser über den Verfahrensstand zum Problem Rückleitung belasteten Materials aus dem Klingnauer Stausee in den Rhein berichtete.