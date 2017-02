Albbruck Sportfischer: Walter Jehle verteidigt Königstitel

Zum zweiten Mal in Folge ist Walter Jehle der erfolgreichste Petrijünger im Sportfischerverein Waldshut und Umgebung. Der Verein ist mit Fischzählung am Kraftwerk zufrieden.

Im Sportfischerverein Waldshut und Umgebung hat der amtierende Fischerkönig Walter Jehle seinen Titel erfolgreich verteidigt. Er legte beim Königsfischen das beste Fangergebnis unter allen 36 Teilnehmern auf die Waage. Während beim Anfischen im April 16 Kilogramm von weniger Anglern gefangen wurden, waren es im Juni 10,5 Kilogramm und beim Abfischen zum Saisonende 45 Kilogramm.

Insgesamt gingen den Sportfischern 856 Fische an die Haken. Das waren 137 mehr als 2015. In Summe bedeutet dies ein Gesamtgewicht von 1139 Kilogramm. Unterschiede gab es bei den einzelnen Fischarten. Mit 21 wurden zwölf Bachforellen mehr und bei Regenbogenforellen mit neun ebenso viel weniger wie im Vorjahr gefangen. Fast gleich war die Zahl bei den Äschen, aber mit 67 Hechten gegenüber 52 deutlich höher. Kein einziger Zander wurde gefangen, dafür aber 27 Barsche (elf mehr als 2015). Zehn Jahre ist es her, dass die letzte Trüsche aus dem Rhein gezogen wurde; auch Schleien fehlen in der Bilanz. Mit drei Karpfen hing lediglich einer mehr am Haken. Die 16 Brachsen bedeuteten eine 100-prozentige Steigerung. Mit 268 Döbeln blieb die Zahl ziemlich unverändert. Nach negativen Jahren konnten acht Rotaugen und nach acht Jahren wieder einmal eine Nase gefangen werden. Barben bildeten 362 (98 mehr als im Vorjahr) den Hauptanteil der gefangenen Fische. Außerdem wurden 55 Welse (21 weniger als 2015) an Land gezogen.

"Mit dem bisherigen Ergebnis der Fischzählung der Radag am Kraftwerk in Albbruck und Dogern die noch bis März 2017 dauert, sind wir schon gut zufrieden", so Vorsitzender Gerd Albietz. Wurden bislang 8720 Fische gezählt, waren es vor sechs Jahren lediglich 5335. Die Artenvielfalt sei gleich geblieben.

Im vergangenen Jahr konnten wegen der Sanierungsarbeiten am Aubecken lediglich im Frühjahr Laichnester eingebracht werden. In den Bächen wurden zudem 10 000 Bachforelleneier in Brutboxen eingebracht und dabei eine 95-prozentige Schlupfrate registriert. Auf die einzelnen Lose verteilt waren 1500 Wildkarpfen eingesetzt worden. Dieses Jahr sollen 12 000 bis zehn Zentimeter großen Rotaugen, 5000 halb so große Zander und 50 000 Wildkarpfenbrut in die vom Verein betreuten Gewässer eingesetzt werden.