Albbruck Spendabel: Katholische Frauengemeinschaft unterstützt viele Projekte

Katholischen Frauengemeinschaft unterstützt mit Spenden vielfältige Projekte. Und auch in diesem Jahr haben die Frauen wieder viel vor.

Birndorf – Dank dem Engagement des Vorstandsteams der katholischen Frauengemeinschaft Birndorf und zahlreicher zusätzlicher helfender Hände war es auch im vergangenen Jahr wieder möglich mit Spenden zahlreiche Projekte zu unterstützen. Im vergangenen 100. Jubiläumsjahr wurde aus der Vereinskasse die „Anna-Glocke“ finanziert, deren Segnung in der Kirche und die Platzierung im Glockenstuhl zu einem besonderen Erlebnis für die Pfarrei und zahlreichen ehemaligen Birndorfern wurde.

Unterstützt wurde von der Frauengemeinschaft mit Mitgliedern aus Birndorf, Birkingen und Buch zudem im Jahr 2016 das Dorfhelferinnenwerk Sölden mit 500 Euro. Jeweils der gleiche Betrag ging an die „Flüchtlingshilfe Aleppo“, das Lebenshaus Uganda, Ärzte ohne Grenzen sowie das Team vom „Mittagstisch“ von Laufenburg.

Das vielseitige Programm mit informativen, geselligen und sportlichen Aktivitäten wird auch in diesem Jahr, das mit einem Frauenfrühstück eröffnet wurde, fortgesetzt. Bei ausreichender Beteiligung wird am 4. Februar im Bürgersaal in Birndorf ein Erste-Hilfe-Tages-Kurs, der auch von der Führerscheinbehörde anerkannt wird, stattfinden. Am 2. Februar gibt es um 14.30 Uhr den geselligen Nachmittag mit der Albbrucker „Stubenmusik“.

Bei der diesjährigen Frauenfasnacht am 23. Februar übernehmen die Birndorfer Frauen die Programmgestaltung und die Bucher Frauen die Bewirtung. Am 3. März treffen sich die Frauen zum Weltgebetstag und am 11. März wird Beatrix Böni „Von blühenden Leuten und hellgrünen Läusen“ berichten. Fortgesetzt wird die Reihe der Besichtigungen einheimischer Betriebe mit dem Besuch der Firma Fensterbau Vogelbacher in Albbruck am 21. März. In der Kapelle Birndorf beten am 5. April die Frauen eine Kreuzwegandacht. Die Wallfahrt nach Todtmoos wird am 3. Mai stattfinden.

Eine Kräuterwanderung in Ibach mit Marlene Müller ist für den 7. Juli eingeplant und am 26. Juli wird zum Anna-Gedenktag eine Andacht stattfinden. Gymnastikkurse für alle Altersgruppen werden das Jahr über angeboten von der katholischen Frauengemeinschaft Birndorf, an deren Vorstandsspitze Beate Höfler Telefonnummer 07754/14 80 und Isolde Lauber, Telefonnummer 07753/53 62 stehen.