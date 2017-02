Albbruck So kreativ war der Fasnachtsumzug in Albbruck

So kreativ war der Fasnachtsumzug in Albbruck

Mit Ideenreichtum und viel Liebe zum Detail haben die Teilnehmer den Fasnachtsumzug in Albbruck in ein buntes Vergnügen verwandelt. Dafür schmissen sich zahlreiche Vereine in farbenprächtige Kostüme.

Albbruck (de) Bunt präsentierte sich der Albbrucker Fasnachtsumzug. Dafür sorgten die Vereine mit farbenprächtigen Kostümen, die Fasnachtscliquen im Häs (Alb Gaischter, Birndorfer Chälhuddle und Unteralpfener Haselnüss) und einzelne kreative Narren. Entlang der Umzugsstrecke verschenkten die Narren ihre Süßigkeiten, zerstörten so manch schicke Frisur und verteilten den närrischen Bazillus, der sich schließlich auf dem Rathausplatz so richtig breitmachte.

Wie schon seit Jahren führte das Blasorchester den närrischen Umzug an, in dessen Verlauf die Guggi-Bucher mit den Salpeterern wetteiferten und der Musikverein Birndorf sich in der Spielpause als eine große blökende Schafherde durch die Straßen bewegte. Immer wieder mischten sich kleine und kleinste Narren unter die Traditionsfiguren.

Viele Narren sind seit Jahrzehnten dabei und verwandeln sich stets aufs Neue in andere Figuren. Waren die Piccolo Banditos beim Bunten Abend in der Albbrucker Halle spärlich mit dem personellen Einsatz umgegangen, so scharten sich jetzt umso mehr große und kleine Tiere um Noah (Norbert Schneiderhan) und seine Arche. Die drei Kuttruff-Singers Heidi Jehle, Doris Ebner und Susi Tröndle zeigten sich nicht nur als feine Sachertörtchen, sondern verteilten auch entlang der Umzugsstrecke über 300 selbstgebackene Miniausgaben des leckeren Gebäcks. Jubiläum und Silberhochzeit feierten die "Nuschels" aus Schachen. Kein einziges Mahl fehlte die Gruppe beim Albbrucker Fastnachtsumzug in den vergangenen 25 Jahren.

