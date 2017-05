Albbruck Skepsis vor dem zweiten Bahnbrücken-Gipfel

Weiterer Runder Tisch zum drohenden Abriss der historischen Eisenbahnbrücke. Sprecher der Bürgerinitiative kritisiert Bahn

Am Mittwoch, 10. Mai, findet im Albbrucker Rathaus der zweite Runde Tisch in Sachen Abriss oder Erhalt der historischen Eisenbahnbrücke im Ortszentrum statt. Bei der ersten Runde Anfang März hatte die Bahn der Bürgerinitiative für den Erhalt der Brücke zugesagt, beim Eisenbahn-Bundesamt abzuklären, ob das denkmalgeschützte Bauwerk nicht zu jenen Ausnahmefällen zählt, bei denen von bestimmten Sicherheits-Richtlinien abgewichen werden kann. Sollte dies zutreffen, dann wären nur geringfügige Modifikationen am Brückenkopf erforderlich und eine deutlich kostengünstigere Sanierung der alten Brücke möglich.

In diesem Fall würde das Landesdenkmalamt die Situation der 161 Jahre alten Brücke neu beurteilen. Denn es waren die von der Bahn angegebenen, etwa alle 25 Jahre erforderlichen, Instandhaltungskosten in Höhe von 6,7 Millionen Euro, welche den Denkmalschützern als „wirtschaftlich nicht zumutbar“ erschienen waren.

Der Sprecher der Abriss-Gegner, der pensionierte Diplom-Ingenieur Artur Werner, blickt allerdings skeptisch dem nächsten Runden Tisch entgegen: „Äußerungen von Bahnvertretern beim Schienen-Gipfel in Waldshut sprechen nicht dafür, dass vom Neubauvorhaben abgerückt wird.“ Laut Werner hat die Bahn auch nicht der mehrfach geäßerten Bitte entsprochen, dem Schweizer Fachbüro Fretus genaueren Einblick in Umfang und Kalkulation der teuren Sanierungsmaßnahmen zu gewähren.

Eine Anfrage beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) bestätigt Werners Befürchtungen. Pressesprecher Christian Kraft verweist auf den rechtskräftigen Beschluss für einen Brückenneubau und betont: „Voraussetzung, die Eisenbahnbrücke im Rahmen eines historischen Denkmals zu erhalten, ist ein Antrag nach § 76 Verwaltungsverfahrensgesetz auf Planänderung. Ein solcher Antrag der DB Netze liegt dem EBA nicht vor. Ob eine entsprechende Kontaktaufnahme seitens der Vorhabenträgerin erfolgen soll, ist nicht bekannt.“ Anfragen unserer Zeitung beim zuständigen DB-Projektleiter zum Stand der Dinge in dieser Anglegehnehit blieben unbeantwortet.

Unterdessen schafft die DB Netze vor Ort weiter Fakten für einen Neubau: Laut Bahn finden heute, Dienstag und am Mittwoch Probebohrungen auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik statt, die Erkenntnisse über den Baugrund für den Brückenneubau liefern sollen...

Brücken-Streit

Die Bahn plant anstelle der Eisenbahnbrücke von 1856 einen Brückenneubau, der rund 19 Millionen Euro kosten soll. Das Planfeststellungsverfahren hierzu ist seit Juli 2016 abgeschlossen. Mittlerweile hat sich Bürgerprotest gegen den Abriss formiert. Knackpunkt sind die Instandhaltungskosten einer sanierten Brücke. Hier rechnet die Bahn mit 6,7 Millionen Euro, die angeblich alle 25 Jahre fällig werden; bei einem Neubau sollen es nur 600 000 Euro sein. Die Abrissgegner rechnen mit maximal 1,2 Millionen Euro für die periodische Instandhaltung. Umstritten sind auch die von der Bahn genannten 11 Millionen Euro für die Sanierung der alten Brücke: Ein Schweizer Fachbüro kommt auf die Hälfte dieser Summe.