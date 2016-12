Albbruck Seniorenkreis St. Josef Albbruck blickt auf aktives Jahr zurück

Besonders das Spargelessen in Heitersheim und der Ausflug zum Rheinfall finden großen Zuspruch bei den Teilnehmern. Ein Neujahrstreff findet am 25. Januar statt.

Mit verschiedenen Aktivitäten bot der Seniorenkreis St. Josef Albbruck ein abwechslungsreiches Programm.

Die Leiterin Gisela Strittmatter und ihr Team bereiteten den Teilnehmern unterhaltsame Stunden und Ausfahrten mit interessanten Besichtigungen, eine Wallfahrt und geistige Impulse während des Gottesdienstes in der Pfarrkirche. Zum Jahresabschluss hatte der Kirchenchor wie in den Jahren zuvor die Bewirtung übernommen und mit Texten und Liedern für ein buntes Programm gesorgt. Dieses wurde durch den Auftritt der Stubenmusik mit Hildegard Bippus, Ulrike Schlageter, Cilli Danner und Hugo Lauber bereichert. Zur Freude der Zuschauer wirbelten unter der Leitung von Violetta Nedolko junge Tänzerinnen des Albbrucker-Sport-Clubs mit dem "Tanz auf dem Vulkan" über die Bühne.

Gisela Strittmatter hofft, dass die durch Krankheit und Todesfälle entstandenen Lücken in den Reihen der Senioren im kommenden Jahr durch jüngere und neue Besucher wieder aufgefüllt werden. "Gerade bei den Aktivitäten im Bernhardsheim war doch immer wieder der eine oder andere 'Stammplatz' leer geblieben".

Größtenteils ausgebucht waren in diesem Jahr die Ausflugsfahrten. Besonders gut angenommen wurden die Fahrten nach Heitersheim zum Spargelessen und der Begegnung mit Pfarrer Stefan Thron, die Fahrt nach Rheinau und an den Rheinfall sowie die Schifffahrt auf dem Zürichsee. Einige Teilnehmer mehr hätten bei dem Tagesausflug an den Kaiserstuhl im Bus Platz gehabt. Anfänglich recht zögerlich seien die Anmeldungen für die Wallfahrt nach Todtmoos und anschließender Führung durch St.

Blasien eingegangen. Nach intensiver Werbung sei die Zahl der Teilnehmer doch noch zufriedenstellend gewesen, meinte Gisela Strittmatter. Sie wird beim ersten Treffen der Senioren am 25. Januar um 14 Uhr das Programm 2017 verteilen. Dieser Theaternachmittag wird mit einem Neujahrsumtrunk eröffnet.