Albbruck Seit 60 Jahren durch Dick und Dünn: Hedi und Hanswalter Bögle aus Albbruck feiern Diamantene Hochzeit

Vor 60 Jahren gaben sich Hedi und Hanswalter Bögle das Ja-Wort. Zu ihrer Diamantenen Hochzeit gratulierten neben Sohn und Tochter, vier Enkelkinder und zwei Urenkel.

Auch Bürgermeister Stefan Kaiser besuchte das Jubelpaar. In gemeinsamen Erinnerungen wurden viele Ereignisse wach, die in den letzten Jahrzehnten Albbruck veränderten. Stets hatte sich Hanswalter Bögle in die Gemeinschaft eingebracht, engagierte sich in Vereinen und in der Kommunalpolitik, was für seine Ehefrau doch sehr oft mit einem großen Verzicht auf gemeinsame Unternehmungen toleriert wurde.

Hanswalter Bögle (82) absolvierte im früheren Konsum in Waldshut eine Ausbildung, war später an verschiedenen Standorten Filialleiter, ehe es ihn beruflich nach Winnenden zog. Dort lernte er seine Frau Hedi, geborene Hrusa (87) kennen.

Bedingt durch die Kriegswirren hatte die in Neubistriz in Südböhmen geborene Jubilarin zusammen mit ihrer Familie 1943 die Heimat aufgeben müssen. In Winnenden schloss sie ihre Ausbildung zur Herrenscheiderin ab. Nach der Hochzeit lebte das Ehepaar Bögle noch zwei Jahre im Schwäbischen, ehe der Umzug nach Albbruck erfolgte, wo die Kreativität der Jubilarin bei vielen Kundinnen sehr geschätzt war. Fortan arbeitete Hanswalter Bögle bei der Firma Baustoff Eckert, an deren Entwicklung er während seiner knapp 40-jährigen Berufstätigkeit großen Anteil hatte.

Als engagierter Vereinsmensch ist der Jubilar seit Jahrzehnten Mitglied des SV Albbruck und war 35 Jahre lang dessen Kassier. Er war Beisitzer und Wanderführer im Schwarzwaldverein. Der heutige Ehrenvorsitzende stand 26 Jahre an der Spitze des CDU-Gemeindeverbandes. Der Träger der großen goldenen Medaille der Gemeinde Albbruck war über Jahrzehnte hinweg Gemeinderat und viele Jahre Bürgermeisterstellvertreter.